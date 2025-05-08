Arı Kovanı Yüklü Kamyonet Devrildi - Son Dakika
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Arı Kovanı Yüklü Kamyonet Devrildi

Konya'da arı kovanı yüklü kamyonet devrildi, sağlık ekipleri arı sokmaları yüzünden zor anlar yaşadı.

08.05.2025 15:38
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Arı kovanı yüklü kamyonet devrildi, sağlık görevlileri ve polis ekiplerini de arı soktu

KONYA - Konya'nın Beyşehir ilçesinde arı kovanı yüklü kamyonet kavşakta devrildi, savrulan kovanlardaki arılar etrafa dağıldı. Çok sayıda arı telef olurken, kazada ölen ya da yaralanan olmadı. Sağlık ve polis ekiplerinin araçlarına giren bazı arılar, görevli trafik polislerini de vücutlarının çeşitli yerlerinden soktu. Ekipler zor anlar yaşarken, bir polis memuru ise hastanelik oldu.

Kaza, gece saatlerinde Beyşehir Konya yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hümmet K. idaresindeki 52 ACA 853 plakalı arı kovanı yüklü kamyonet Konya istikametine seyir halinde iken otogar kavşağında kontrolden çıkarak devrildi. Kazada yan yatan araçtaki kovanlar etrafa savrulurken içerisinden yol üzerine dağılan arılar korku dolu anlar yaşanmasına neden oldu. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazayı sürücü ile araç içerisinde yolcu olarak bulunan kişi yara almadan atlattı. Kaza yerine gelen polis ekipleri kavşakta önlem alırken, devrilen araca uzun süre ekipler yaklaşamadı. Etrafa dağılan arılar ise trafik ekibinde yer alan 1'i bayan 2 polis memurunu vücudunun çeşitli yerlerinden soktu. Arıların hışmına uğrayan bir trafik polisi arı alerjisi nedeniyle tedbir amacıyla ekip otosuyla hastaneye götürüldü. Öte yandan, etrafa dağılan kovanlar tesadüfen güzergahtan geçen başka arıcılar tarafından özel koruyucu kıyafetler giyilip yardımlaşmayla farklı bir kamyonete yüklendi.

Devrilen araç ardından düzlenerek yoldan kaldırıldı. Kamyonet sürücüsü Hümmet K., arı kovanlarını Antalya'dan Çorum iline nakletmek üzere Konya yönüne seyir halinde iken Beyşehir'de kavşağa geldiğinde sağ şeridinde ilerleyen başka bir aracın kaza yapmasına neden olduğunu öne sürerek, "Sağ şeritte ilerleyen araç, aniden önüme kırınca aracı devirdik. Çorum'a gidiyorduk. Arabada 118 kovan vardı, arıların hepsi kazadan sonra dışarıya çıktı" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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