Arızalı Araç İçin Konya'dan Ceza Şoku - Son Dakika
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Arızalı Araç İçin Konya'dan Ceza Şoku

Arızalı Araç İçin Konya\'dan Ceza Şoku

Aydın'da park halindeki aracına Konya'dan radar cezası kesilen kadın, duruma çok şaşırdı.

03.01.2025 12:50
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Aydın'ın İncirliova ilçesinde yaşayan kadın, evinin önünde 7 aydır arızalı olarak park halinde duran aracına Konya'da radar cezası kesildiğini öğrenmesi ile şok yaşadı. 8 yıldır ehliyet sahibi olan kadın, ilk cezasını hiç gitmediği Konya'dan yedi.

İddiaya göre, İncirliova ilçesinde yaşayan 46 yaşındaki Hatice Çetinkaya'nın, Fiat Tofaş 09 SE 505 plakalı 1988 model otomobili arızalı olduğu için yedi aydır evinin yanında park halinde duruyordu. Konya'nın Karatay ilçesinin Fatih Caddesi üzerinde kamera kayıtlı radar uygulamasından 7 Aralık tarihinde kesilmiş bin 506 TL trafik cezası Çetinkaya'ya tebliğ edildi. Çetinkaya, gördüğü trafik cezası karşısında neye uğradığını şaşırdı. Çetinkaya, 7 aydan uzun süredir çalışmayan ve evinin önünde park halinde bulunan otomobiline hayatında hiç gitmediği Konya'dan trafik cezasının gelmesiyle şok olduğunu söyledi.

Elinde yediği trafik cezasının tebligatını gösteren Çetinkaya, "Bu aracımız arızalı. 7 aydır burada park halinde duruyor. Başka bir aracımız var, onu kullanıyoruz. Hayatımda Konya'ya hiç gitmedim. Bir de çalışmayan ve park halinde olan bir araç, Konya'da nasıl radara girip de ceza yiyor. Bir türlü anlamıyorum. 8 yıldır ehliyetim var. İlk kez ceza yedim. O da gitmediğim bir şehirden oldu. Bu cezayı manidar buluyoruz" dedi.

Çetinkaya, bu kesilen hatalı cezanın bir an önce düzeltilmesini talep etti. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Arızalı Araç İçin Konya'dan Ceza Şoku - Son Dakika

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