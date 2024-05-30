Arkadaşını öldürüp cesedini tanınmaz hale getiren şüpheli 18 yıl sonra yakalandı - Son Dakika
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Arkadaşını öldürüp cesedini tanınmaz hale getiren şüpheli 18 yıl sonra yakalandı

Eskişehir'de 2006 yılında kayıp olan Erhan Kübra'nın cesedinin Kütahya'da bulunduğu ve kimliğinin tespit edilemediği ortaya çıktı. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 18 yıl sonra cinayeti aydınlattı ve katil zanlısını yakaladı. Cesedin bulunduğu alandaki izler ve DNA örnekleri, Erhan Kübra'nın yakın arkadaşı ve iş ortağı olan A.K.'nin DNA'sı ile eşleşti. Şüpheli, adliyeye sevk edildi.

30.05.2024 20:02
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Arkadaşını öldürüp cesedini tanınmaz hale getiren şüpheli 18 yıl sonra yakalandı

18 yıl önce işlenen yakın arkadaş cinayeti aydınlatıldı

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de 2006 yılında hakkında kayıp ihbarı yapılan Erhan Kübra'nın, aynı tarihlerde Kütahya'da öldürüldüğünü ve cesedin tanınmaz halde olduğu için kimliğinin tespit edilemediğini belirleyen Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 18 yıl önce işlenen cinayeti aydınlattı. Erhan Kübra'yı öldüren yakın arkadaşı ile kendisine yardım ettiği belirlenen şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Eskişehir'de yaşayan Erhan Kübra, 2006 yılından aniden kayboldu. Erhan Kübra'ya ulaşamayan yakınları, kayıp başvurusunda bulundu. 2006 yılında yapılan aramalar sonuçsuz kaldı ve Erhan Kübra, kayıp olarak aranan şahıslar listesine eklendi.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından, Eskişehir'de kayıp olarak aranan şahısların bulunması ve faili meçhul cinayetlerin aydınlatılması amacıyla çalışma başlattı. Kayıtlarda kayıp olarak aranan Erhan Kübra'nın bulunması amacıyla Cinayet Büro Amirliği tarafından özel ekip oluşturuldu. Ekip, ilk olarak Erhan Kübra'nın hayatta olup olmadığını tespit etmek amacıyla Eskişehir ve çevresindeki illerde 2006 yılındaki faili meçhul olayları inceleme altına aldı. Yapılan çalışma sonucunda Erhan Kübra'nın öldüğü tarihlerde, Kütahya'nın kent merkezine yakın bir köyde tanınmaz halde bir erkek cesedi bulunduğu ve kimlik tespitinin gerçekleştirilemediği tespit edildi.

DNA eşleşmesi sonucu katil zanlısının iş ortağı ve yakın arkadaşı olduğu belirlendi

Başının ezildiği, göğüs kısmından kesici bir aletle defalarca kez yaralandığı, cesedin kısmen yakıldığı ve ellerinin de kravatla bağlandığı anlaşıldı belirlenen erkek cesedinin Erhan Kübra'ya ait olabileceğini değerlendiren özel ekip, çalışmalarını yoğunlaştırdı. Cesedin bulunduğu alandaki izler ve DNA örnekleri, Erhan Kübra'nın yakın arkadaşı ve iş ortağı olan A.K.'nin DNA'sı ile karşılaştırıldı. DNA'ların eşleşmesi sonucunda A.K. ve cinayeti işlemesine yardım ettiği belirlenen Y.Ş., Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince Kütahya'da gözaltına alındı.

Kütahya'da gözaltına alınan ve Eskişehir'e getirilen A.K. ile Y.Ş., Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi'ndeki ifadelerinde suçlamaları kabul etmedi. Emniyetteki işlemlerinin ardından Eskişehir Adliyesi'ne sevk edilen şüphelilerden A.K., gazetecilerin "Bunca yıl vicdan azabı çekmedin mi" sorusuna, "Ben bir şey yapmadım, niye vicdan azabı çekeyim" diyerek cevap verdi.

Ceset tanınmaz halde olduğu için kimlik tespiti gerçekleştirilememiş

Özel ekibin yaptığı çalışmalar neticesinde, A.K.'nin Erhan Kübra'yı göğüs bölgesinden defalarca bıçakladığı, başının ezilerek tanınmaz hale getirdiği, vücudunu kısmen yaktığı ve ellerini kravatla bağladığı ardından da kendi köyüne gömdüğü belirlendi. Cesedin tam olarak gömülememesinden dolayı 2006 yılı içinde olaydan kısa süre sonra bulunduğu ve kimlik tespitinin gerçekleştirilemediği tespit edildi.

Kaynak: İHA

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü, Eskişehir, Kütahya, Güvenlik, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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