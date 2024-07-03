Arnavutköy'de Çıkan Çatışmada Yanlışlıkla Vurulan Yabancı Uyruklu Şahsın ve Şüphelilerin Görüntüleri Ortaya Çıktı - Son Dakika
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Arnavutköy'de Çıkan Çatışmada Yanlışlıkla Vurulan Yabancı Uyruklu Şahsın ve Şüphelilerin Görüntüleri Ortaya Çıktı

Arnavutköy\'de Çıkan Çatışmada Yanlışlıkla Vurulan Yabancı Uyruklu Şahsın ve Şüphelilerin Görüntüleri Ortaya Çıktı

İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde çıkan çatışmada yanlışlıkla vurulan yabancı uyruklu bir kişinin ve olayı gerçekleştiren şüphelilerin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde şahısların motosikletle bir sokağa girdikten sonra ellerindeki silahlarla ateş açarak kaçtığı görülüyor. Olayın uyuşturucu ticareti sonrasında çıkan anlaşmazlıktan kaynaklandığı belirtiliyor. Vurulan kişi ise yarasını tutarak evine koşarken yere yığıldı ve sağlık durumu hala kritik.

03.07.2024 10:16
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Arnavutköy'de 2 grup arasında çıkan çatışmada yanlışlıkla vurulan yabancı uyruklu şahsın ve olayı gerçekleştiren şüphelilerin görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde şahısların motosikletle bir sokağa girdikten sonra ellerindeki silahlarla ateş açarak kaçtığı görüldü.

İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde geçtiğimiz gün gece saatlerinde iki kişi arasında telefonda çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüşmüş, çıkan olayda 1'i ağır olmak üzere toplamda 3 kişi yaralanmıştı. Emniyetteki ifadelerinde her ne kadar kız mevzusu olduğunu söyleseler de polis ekipleri olayın uyuşturucu ticareti sonrasında çıkan anlaşmazlıktan dolayı olduğuyla alakalı rapor hazırladı. Olay anına ait güvenlik kamerası görüntüleri ve görgü tanıklarının beyanları ortaya çıktı. Kameralarda şahısların gerçekleştirdikleri saldırı sonrasındaki kaçışları ve yaşanan gerilim dolu anlar yer alıyor.

Vurulduktan sonra yarasını tutarak evine koştu

Ortaya çıkan güvenlik kamerası görüntülerinde olay günü, olayla hiçbir alakası olmamasına rağmen yanlışlıkla vurulan Mesut Khaznı isimli yabancı uyruklu şahsın olayın yaşandığı caddede bulunan bir markette maç izlediği esnada silah seslerini duyarak dışarıya çıktığı, silah seslerine doğru yöneldiği ve çatışmanın ortasında kalıp yaralandığı öğrenildi. Şahsın vurulduktan sonra evine doğru koşmaya başladığı görüldü. Yaralandığı yer ile evi arasına bulunan yaklaşık 800 metrelik mesafeyi yara aldığı yeri tutarak koşan Mesut Khaznı evinin önüne geldiği esnada yere yığıldı. Olayın üzerinden 2 gün geçmesine rağmen sağlık durumunda bir ilerleme olmadığı öğrenilen şahsın Bakırköy Devlet Hastanesi'ndeki yaşam mücadelesinin devam ettiği öğrenildi.

Olayla alakası olmayan bir kişiyi vurdular, olay yerinden kaçarken düştüler

Öte yandan saldırıyı gerçekleştirmek üzere motosiklet ile olay yerine gelen Ebubekir Kayrancı ve Fatih Karakaş isimli şahıslar silahlarına davranıp ateşlemeye başladıkları esnada yaralamak istedikleri Yasin Karakaya'nın belindeki silaha davranarak iki saldırganı da yaraladığı ve kendisinin yaralanmadığı öğrenildi. Saldırı yapmak üzere olay yerine gelen ve yaralanan 2 kişinin de kafalarında tanınmamak için taktıkları kask ve ellerindeki silahlarla olay yerinden kaçmaya çalıştıkları ancak bir kişinin almış olduğu kurşun yarasından dolayı yere yığıldığı sonrasında kalkarak kaçmaya devam ettiği görüldü.

"Sırtında mermi izleri olduğunu da görerek arkasından seslendim"

Olay anı evinin balkonunda olan Turgay Kantar isimli vatandaş, "Biz silah sesleri duyduk ben duyar duymaz balkona çıktım koşan yaralı arkadaşı gördüm. Yukarıya doğru koşuyordu ama sırtında mermi izleri olduğunu da görerek arkasından seslendim. Ben seslendim ve ona vurulduğunu söyledim bana aşağıya gel dedi, hemen polisi aradım. Burada vurulan kişiyi tanıyoruz sürekli buradan geçerken selam verirdi. Silah sesi duyunca ben çocuğun koştuğunu gördüm. 2 ya da 3 dakika sürdü bu çatışma neden olduğunu bilmiyoruz. Burada hepimizin ailesi var silahlanmanın bu kadar kolay olmaması lazım zarar görebiliriz" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Arnavutköy'de Çıkan Çatışmada Yanlışlıkla Vurulan Yabancı Uyruklu Şahsın ve Şüphelilerin Görüntüleri Ortaya Çıktı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Arnavutköy'de Çıkan Çatışmada Yanlışlıkla Vurulan Yabancı Uyruklu Şahsın ve Şüphelilerin Görüntüleri Ortaya Çıktı - Son Dakika
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