Arnavutköy'de Hırsızlık Anı Kamerada - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Arnavutköy'de Hırsızlık Anı Kamerada

Bir kadın, Arnavutköy'deki mağaza önünde sergilenen elbiseleri çalarak kaçtı.

19.09.2024 10:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Arnavutköy'de mağaza önünde sergilenen ürünleri önce beğendi, sonra çaldı... O anlar kamerada

Arnavutköy'de mağazadan hırsızlık yapan kadın kamerada

İSTANBUL - İstanbul'un Arnavutköy'de bir giyim mağazası önünde sergilenen elbiseleri seçerek beğenen kadın, ürünleri çantasına doldurarak çaldı. Hırsızlık anı güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Arnavutköy Merkez Mahallesi'nde bulunan bir kadın giyim mağazasında geçtiğimiz günlerde yaşanan olayda, mağaza önüne gelen bir kadın kapı önünde sergilenen ürünleri dakikalarca seçerek beğendi. Beğendiği ürünleri beraberinde bulunan sırt çantasına koyarak çalan kadın hiç bir şey olmamış gibi mağaza önünden uzaklaştı. Hırsızlık anı işyerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde kadının ürünleri seçerek beğendiği ve sonrasında sırt çantasına koyarak çaldığı görüldü.

"Bizden gelip özür dilemesini bekliyoruz"

Mağaza işletmecisi olan Nazmi Kaya, "Olay akşamüstü saat 16,00 sıralarında gerçekleşti. Bizim içeride biraz yoğunluğumuz vardı. Yolan geçen bir kişi geldi ürünü önce üzerine tutarak denedi ve çaldı. Biz içeride başka müşterilerle ilgileniyorduk. Biz burada daha yeni esnafız ama fark ettik ki hırsız daha öncede mağazaya gelip bakmış. Keşke gelip isteseydi hırsızlık yapmak yerine. Bizden gelip özür dilemesini bekliyoruz. Çok rahat davranıyor. Sanki içeride ödeme yapmış dışarıda ürün seçiyormuş gibi davranıyor" Şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

Arnavutköy, Alışveriş, Hırsızlık, Güvenlik, İstanbul, Magazin, 3-sayfa, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Arnavutköy'de Hırsızlık Anı Kamerada - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:10 Bahçeli’den Yapıcıoğlu’na: Anayasa’nın ilk 4 maddesine şaşı bakanlar bizim için yok hükmündedir Bahçeli'den Yapıcıoğlu'na: Anayasa'nın ilk 4 maddesine şaşı bakanlar bizim için yok hükmündedir
14:32 Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar’a siyasi yasak getirildi Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar'a siyasi yasak getirildi
14:21 Sıla bebeği istismardan tutuklanan 13 yaşındaki şüphelinin ilk ifadesi: Kıskandığım için yaptım Sıla bebeği istismardan tutuklanan 13 yaşındaki şüphelinin ilk ifadesi: Kıskandığım için yaptım
13:58 Merkez Bankası faizi yüzde 50’de sabit bıraktı Merkez Bankası faizi yüzde 50'de sabit bıraktı
12:35 8 yaşındaki Narin’i nasıl öldürdüler Rapordaki ayrıntılar kahretti 8 yaşındaki Narin'i nasıl öldürdüler? Rapordaki ayrıntılar kahretti
08:47 Dubai sokaklarında beyaz çorap testi yapıldı Dubai sokaklarında beyaz çorap testi yapıldı
08:15 Gözler Merkez’in faiz kararında Ekonomistler aynı tahminde birleşti Gözler Merkez'in faiz kararında! Ekonomistler aynı tahminde birleşti
08:05 Serenay Sarıkaya’dan kendisini bekleten Mert Demir’e sitem: Ayıp ayıp Serenay Sarıkaya'dan kendisini bekleten Mert Demir'e sitem: Ayıp ayıp
07:41 Selçuk Bayraktar, Lübnan saldırısından 2 gün önce uyarıda bulunmuş: Saatlerin, telefonların içine kadar giriyorlar Selçuk Bayraktar, Lübnan saldırısından 2 gün önce uyarıda bulunmuş: Saatlerin, telefonların içine kadar giriyorlar
07:16 Eski Hatay Valisi Rahmi Doğan, depremzedenin suç duyurusunda bulunduğu gece Sakarya Valisi olarak atandı Eski Hatay Valisi Rahmi Doğan, depremzedenin suç duyurusunda bulunduğu gece Sakarya Valisi olarak atandı
02:08 Aksaray’da dehşet Damadına ateş eden baba ona siper olan kızını öldürdü Aksaray'da dehşet! Damadına ateş eden baba ona siper olan kızını öldürdü
00:10 Valiler Kararnamesi yayımlandı 16 ilin valisi değişti Valiler Kararnamesi yayımlandı! 16 ilin valisi değişti
23:53 Kılıçdaroğlu, Özel’i canlı yayında yalanladı: Tüzük değişikliğine olumlu bakmıyorum Kılıçdaroğlu, Özel'i canlı yayında yalanladı: Tüzük değişikliğine olumlu bakmıyorum
23:47 Ermenistan’da darbe hazırlığı iddiaları: 3 kişi tutuklandı Ermenistan'da darbe hazırlığı iddiaları: 3 kişi tutuklandı
23:22 Erken seçim anketleri gelmeye başladı Vatandaşın verdiği yanıt bir hayli manidar Erken seçim anketleri gelmeye başladı! Vatandaşın verdiği yanıt bir hayli manidar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.09.2024 16:07:33. #1.12#
SON DAKİKA: Arnavutköy'de Hırsızlık Anı Kamerada - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement