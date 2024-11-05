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Arnavutköy'de İş Adamı Cinayeti

Arnavutköy\'de İş Adamı Cinayeti

İş adamı Recep Aktaş, iş ortağı tarafından borç yüzünden öldürüldü; cesedi ormanda bulundu.

05.11.2024 15:24
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Arnavutköy'de iş adamı kendisine borcu olan iş ortağı tarafından öldürülüp ormanlık alana atıldı. Kardeşinin kayıp başvurusu vermesi üzerine gözaltına alınan iş ortağı cinayeti itiraf etti. İş adamının cesedini kadavra arama köpekleri buldu.

Recep Ataş isimli iş adamı 19.10.2024 günü Arnavutköy'de bulunan tekstil üzerine faaliyet gösteren iş yerinden çıktıktan sonra bir daha haber alınamadı. Sultangazi Polis merkezine 20 Ekim 2024 tarihinde başvuran Recep Aktaş'ın kardeşi Şerif Ataş (48), son olarak iş yerinden ayrıldıktan sonra bir daha kendisinden haber alamadıklarını söyleyerek yardım istedi. İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar doğrultusunda ilk önce Recep Ataş'ın iş yeri ortağı olduğu öğrenilen Sedat T.'nin ifadesi alındı. İş ortağı Recep Aktaş ile 19.10.2024 günü öğle saatlerine kadar iş yerinde olduklarını, öğle saatlerinde Recep Aktaş ile dışarı çıktıklarını, Recep Aktaş'ın işinin olduğunu beyan ederek kendisine ait olan araçtan indiğini, o tarihten itibaren haber alamadığını, kendisinin de Recep Aktaş isimli şahsı aradığını belirtti.

Asayiş Şube Müdürlüğü Kayıp Şahıslar Büro Amirliği tarafından yapılan kamera çalışmalarında; kayıp Aktaş'ın iş ortağı Sedat T. ile birlikte Sedat T.'ın aracı ile 19.10.2024 günü saat: 14.30 sıralarında Arnavutköy'de bulunan Balaban köyüne gittiğini daha sonra Balaban köyünden Arnavutköy ilçe merkezine Sedat T. isimli şahsın yalnız döndüğü tespit etti.

Ortağını öldürdüğünü itiraf etti

Sedat T., 30.10.2024 günü Asayiş Şube Müdürlüğü Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan operasyon ile gözaltına alındı. Sorgusunda Recep Aktaş isimli şahsa kendisin borcu olduğunu ve Recep Aktaş'a bu borcundan dolayı kendisini sıkıştırdığını ve çok bunalttığından dolayı 19.10.2024 tarihinde Aktaş'ı silahla öldürdüğünü, Recep Aktaş'ın cesedini Arnavutköy'de bir araziye bıraktığını itiraf etti. Daha sonra olayda kullandığı silahı aynı bölgede bir yere attığını söyledi.

Kadavra köpekleri ile yer gösterme çalışması yapıldı

Polis ekipleri kadavra arama köpekleri ile birlikte Sedat T.'yi olayın yaşandığı yere götürdü. Olay yerinde yapılan çalışmalar da maktulün cesedi ve suç aleti silah bulundu. Emniyette işlemleri biten şüpheli şahıs 31.10.2024 günü sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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