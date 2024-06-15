Arnavutköy'de Komiser Balkondan Düşerek Hayatını Kaybetti

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Arnavutköy'de 11. kattaki evinin balkonunda merdivene çıkarak lamba değiştirmeye çalışırken dengesini kaybederek aşağı düşen komiser hayatını kaybetti.

Olay, saat 15.30 sıralarında Arnavutköy Hadımköy Ömerli Mahallesi'ndeki bir sitede yaşandı. İddiaya göre, Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Büro Amirliğinde görevli komiser Şenol Özcan, 11. katındaki evinin balkonunda lambayı değiştirmek için merdivene çıktı. Bir anda dengesini kaybeden Şenol Özcan, balkondan aşağı düştü. Site sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Özcan, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Olay yeri inceleme ekipleri kazanın nasıl meydana geldiğini belirlemek için dairede detaylı incelemelerde bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Site sakini Aykut Aktaş, "Şenol komiserimiz, evinde yalnız bir zamanda balkonundaki lambasını değiştirmek için sandalyesini koyuyor galiba. Aldığımız bilgiye göre bir denge kaybı yaşayarak balkonundan 11. kattan düşüyor. Kendisi benim de çok iyi tanıdığım bir abim. Sitemizdeki elim bir kaza sonucu kendisini kaybettik. Ailesinin sevenlerinin başı sağ olsun" dedi. - İSTANBUL