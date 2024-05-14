Park halindeki otomobil alev topuna döndü, o anlar kamerada - Son Dakika
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Park halindeki otomobil alev topuna döndü, o anlar kamerada

Arnavutköy'de gece saatlerinde park halindeki otomobil bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Patlama sesleriyle cama çıkan vatandaşlar, yangını fark ederek itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü.

14.05.2024 12:07
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Park halindeki otomobil alev topuna döndü, o anlar kamerada

Arnavutköy'de gece saatlerinde park halindeki otomobil alev topuna döndü

İSTANBUL - Arnavutköy'de park halinde olan otomobil bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Gece saatlerinde patlama sesleriyle cama çıkan vatandaşlar alev topuna dönen araçla karşılaştı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü.

Olay, gece saatlerinde Nenehatun Mahallesi Beyit Sokakta gerçekleşti. Sokak üzerinde park halinde olan otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Motor kısmından yükselen alevler kısa sürede tüm otomobili sardı. Patlama sesleriyle cama çıkan vatandaşlar, yangını fark ederek itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu. Yapılan ihbarlar doğrultusunda olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürülürken polis ekipleri de otomobil ve çevresinde kundaklanma ihtimaline karşılık çalışma yaptı.

Kaynak: İHA

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