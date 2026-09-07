Arnavutköy Karaburun'da boğulma tehlikesi geçiren vatandaşı cankurtaran kurtardı - Son Dakika
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Arnavutköy Karaburun'da boğulma tehlikesi geçiren vatandaşı cankurtaran kurtardı

Arnavutköy Karaburun\'da boğulma tehlikesi geçiren vatandaşı cankurtaran kurtardı
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Arnavutköy Karaburun Sahili'nde akıntı ve dalgalar nedeniyle boğulma tehlikesi geçiren bir kişi, cankurtaranın müdahalesiyle kurtarıldı. Cankurtaran denize girerek kurtarma tahtasına tutunmasını sağladığı şahsı kıyıya çıkardı; o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Arnavutköy Karaburun Sahili'nde hafta sonu denize giren bir vatandaş, akıntı ve yüksek dalgalar nedeniyle boğulma tehlikesi geçirdi. Çevredeki vatandaşların yardım etmeye çalıştığı kişinin yardımına cankurtaran yetişti. Denize girerek şahsın yanına yüzen cankurtaran, kurtarma tahtasına tutunmasını sağladığı kişiyi kıyıya çıkardı. Nefes kesen kurtarma anları cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, dün Arnavutköy Karaburun Sahili'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hafta sonunu değerlendirmek için sahile gelen bir vatandaş denize girdi. Bir süre sonra akıntı ve dalgaların etkisiyle kıyıya ulaşmakta güçlük çeken şahıs boğulma tehlikesi geçirdi. Denizde çırpınan kişiyi fark eden çevredeki vatandaşlar yardım etmeye çalışırken, durumu gören cankurtaran hızla harekete geçti.

Kurtarma tahtasını uzattı, yüzerek kıyıya çıkardı

Kurtarma ekipmanını alarak denize giren cankurtaran, yüzerek boğulma tehlikesi geçiren kişinin yanına ulaştı. Cankurtaran, beraberinde götürdüğü kurtarma tahtasını şahsa uzatarak tutunmasını sağladı. Ardından şahsı kontrollü şekilde kıyıya doğru çeken cankurtaran, dalga ve akıntıya rağmen yüzerek kişiyi sahile ulaştırmayı başardı.

Kurtarma anları kamerada

Kıyıya çıkarılan şahsa ilk müdahale sahilde yapıldı. Boğulma tehlikesi geçiren kişinin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Öte yandan vatandaşın dalgalar arasında boğulma tehlikesi geçirdiği, çevredekilerin yardım etmeye çalıştığı ve cankurtaranın yüzerek şahsa ulaşıp kurtarma tahtası yardımıyla kıyıya çıkardığı anların tamamı cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

Kaynak: İHA

Cep Telefonu, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Arnavutköy Karaburun'da boğulma tehlikesi geçiren vatandaşı cankurtaran kurtardı - Son Dakika

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