Asansör bakımı için çatıya çıkan işçiler, asılı halde ceset buldu - Son Dakika
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Asansör bakımı için çatıya çıkan işçiler, asılı halde ceset buldu

Elazığ'da bir binanın asansör bakımını yapmak isteyen iki işçi, binanın çatı katında asılı vaziyette erkek cesedi buldu. İşçiler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Yapılan incelemelerde, 16 yaşındaki gencin hayatını kaybettiği belirlendi. Olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.

17.07.2024 18:47
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Asansör bakımı için çatıya çıkan işçiler, asılı halde ceset buldu

ELAZIĞ - Elazığ'da bir binanın asansör bakımını yapmak isteyen iki işçi, binanın çatı katında asılı vaziyette erkek cesedi buldu.

Olay, merkeze bağlı Cumhuriyet Mahallesi Kaşkarlı Mahmut Sokak'ta bulunan bir binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, asansörlerin bakımı için binaya gelen işçiler çatı katına çıktı. Karşılarında asılı halde ceset gören işçiler, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, asılı halde bulunan 16 yaşındaki gencin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri tarafından yapılan incelemelerde hayatını kaybeden gencin kimliğinin 16 yaşındaki Hulusi Arabacıoğlu olduğu tespit edildi. Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemelerin ardından Arabacıoğlu'nun cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Fırat Üniversitesi morguna kaldırıldı. Gencin psikolojik sorunlarının olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Asansör bakımı için çatıya çıkan işçiler, asılı halde ceset buldu - Son Dakika

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