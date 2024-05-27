Astrolog Meral Güven, küfürlü paylaşımlarından dolayı gözaltına alındı - Son Dakika
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Astrolog Meral Güven, küfürlü paylaşımlarından dolayı gözaltına alındı

Astrolog Meral Güven, küfürlü paylaşımlarından dolayı gözaltına alındı

Galatasaray'ın şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından sosyal medya hesaplarından küfürlü paylaşımlarda bulunan astrolog Meral Güven, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama suçundan soruşturma başlatılmıştı. Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanan Meral Güven gözaltına alındı ve hakkında adli işlem başlatıldı. Güven'in geçmişte de çeşitli suçlardan kaydı bulunduğu belirtildi.

27.05.2024 20:51
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"Fenerbahçe şampiyon olacak" şeklinde açıklama yapan ve Galatasaray'ın şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından sosyal medya hesaplarından küfürlü paylaşımlarda bulunan astrolog Meral Güven gözaltına alındı.

Bir süre önce yaptığı paylaşımlarda Fenerbahçe'nin şampiyon olacağını ifade eden astrolog Meral Güven, Galatasaray'ın Konyaspor karşısında aldığı galibiyetle şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından sosyal medyada küfürlü paylaşımlarda bulunmuştu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Güven hakkında 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçundan re'sen soruşturma başlatmıştı. Meral Güven, Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından adresinde yakalanarak gözaltına alındı. Meral Güven hakkında adli işlem başlatıldı.

Meral Güven'nin geçmişte 2 tehdit ve hakaret, 1 kişilerin huzur ve sükununu bozma, 1 kasten yaralama, 1 kullanmak için uyuşturucu ve uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak, 1 taksirle yaralama suçlarından kaydı bulunduğu öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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