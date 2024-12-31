Sokak boks ringine döndü! Trafik kazasının ardından tekmeli, yumruklu kavga - Son Dakika
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Sokak boks ringine döndü! Trafik kazasının ardından tekmeli, yumruklu kavga

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İstanbul'da bir trafik kazasının ardından, iki grup arasında sokakta tekmeli, yumruklu kavga çıktı. Sokağın adeta boks ringine döndüğü anlar vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

31.12.2024 10:46
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İstanbul'un Ataşehir ilçesine bağlı İçerenköy Mahallesi, dün akşam saatlerinde hareketli anlara sahne oldu. İddiaya göre, bir trafik kazasının ardından taraflar arasında başlayan sözlü tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü.

SÖZLER YETMEDİ, YUMRUKLAR KONUŞTU

Kazaya karışın iki grup arasındaki gerilim giderek tırmandı. Tartışma, çevredeki vatandaşların araya girme çabalarına rağmen tekmeli yumruklu kavgaya dönüştü. Dakikalar boyunca sokakta devam eden arbede, mahallede gerginlik yarattı.

VATANDAŞLAR AYIRMAYA ÇALIŞTI

Kavgayı gören mahalle sakinleri, tarafları sakinleştirmek için yoğun çaba harcadı. Bazı vatandaşlar iki grup arasına girerek tarafları ayırmaya çalıştı ancak kavga bir süre daha devam etti.

O ANLAR KAMERADA

Olay anları, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde tarafların şiddetli tartışması ve çevredekilerin müdahale çabaları dikkat çekti.

Sokak boks ringine döndü! Trafik kazasının ardından tekmeli, yumruklu kavga
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Sokak boks ringine döndü! Trafik kazasının ardından tekmeli, yumruklu kavga - Son Dakika

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    Yorumlar (3)

  • heyula 41:
    Kavga değil linç bu 10 kişi bir kişiye 5 0 Yanıtla
  • Abuzer Kadayıf:
    Kolpaçinolar 5 0 Yanıtla
  • fatih mazlum:
    2 -3 tanesini salladiracaksin ibreti alem icin bak daha kimse hiat diyebiliyormu trafikde birbirine 0 0 Yanıtla
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