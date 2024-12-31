İstanbul'un Ataşehir ilçesine bağlı İçerenköy Mahallesi, dün akşam saatlerinde hareketli anlara sahne oldu. İddiaya göre, bir trafik kazasının ardından taraflar arasında başlayan sözlü tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü.
Kazaya karışın iki grup arasındaki gerilim giderek tırmandı. Tartışma, çevredeki vatandaşların araya girme çabalarına rağmen tekmeli yumruklu kavgaya dönüştü. Dakikalar boyunca sokakta devam eden arbede, mahallede gerginlik yarattı.
Kavgayı gören mahalle sakinleri, tarafları sakinleştirmek için yoğun çaba harcadı. Bazı vatandaşlar iki grup arasına girerek tarafları ayırmaya çalıştı ancak kavga bir süre daha devam etti.
Olay anları, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde tarafların şiddetli tartışması ve çevredekilerin müdahale çabaları dikkat çekti.
Son Dakika › 3.Sayfa › Sokak boks ringine döndü! Trafik kazasının ardından tekmeli, yumruklu kavga - Son Dakika
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