Avcılar'da aile katliamı: 3 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
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Avcılar'da aile katliamı: 3 ölü, 1 yaralı

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Eski eşini ve ailesini vuran kişi intihar etti; 3 kişi yaşamını yitirirken 1 kişi yaralandı.

27.03.2025 13:06
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Avcılar'da aile katliamı: 3 ölü, 1 yaralı

Eski eşini, kayınvalidesini ve baldızını vurduktan sonra intihar etti

İSTANBUL - İstanbul Avcılar'da eski eşini, kayınvalidesini ve eski baldızını vuran şahıs intihar etti. Olayda 3 kişi hayatını kaybederken, eski eşinin kız kardeşi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olay, akşam saatlerinde Avcılar Mustafa Kemalpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Haydar Duran isimli şahıs, eski eşinin Mustafa Kemalpaşa Mahallesi'ndeki evine geldi. Duran, henüz bilinmeyen bir nedenle eski eşi Damla B. ile tartıştı. Tartışmanın büyümesiyle Duran, eski eşi Damla Bakiler'i, kız kardeşi Selin B. ve iki kız kardeşin annesi Nazan Deniz'i silahla vurduktan sonra intihar etti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde olayı gerçekleştiren Haydar Duran ile eski eş Damla Bakiler ve Bakiler'in annesi Nazan Deniz'in hayatını kaybettiği belirledi. Selin B. ise ağır yaralı olarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olay sonrası polis ekipleri sokakta güvenlik önlemi alırken olay yeri inceleme ekipleri dairede çalışma yaptı. Çiftin bir kız çocuğunun olduğu öğrenildi. Konu ile ilgili emniyet güçlerinin çalışmaları sürüyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Avcılar'da aile katliamı: 3 ölü, 1 yaralı - Son Dakika

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