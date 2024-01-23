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Emekli öğretmenin cesedi çöp evden çıktı - Son Dakika
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Emekli öğretmenin cesedi çöp evden çıktı

İstanbul Avcılar'da kendisinden haber alınamayan emekli öğretmenin dairesinin tavana kadar atık giysi ile dolu bir çöp ev olduğu ortaya çıktı. Giysilerin arasında ise yaşlı adamın cansız bedeni bulundu.

23.01.2024 - 07:51,
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Avcılar'da kendisinden haber alınamayan emekli öğretmenin dairesinin tavana kadar atık giysi ile dolu bir çöp ev olduğu anlaşıldı. Giysilerin arasında ise dairede kalan yaşlı adamın cansız bedeni bulundu.

GÜNLERDİR HABER ALINAMIYORDU

Olay, geçtiğimiz pazar günü Ambarlı Mahallesi Öğretmenler Caddesi üzerinde bulunan 8 katlı apartmanda meydana geldi. İddiaya göre ikinci kattaki dairesinde oturan emekli öğretmen Hasan Ergin'nin yakınları, kendisinden haber alamadıkları için bina yöneticisinden yardım istedi. İhbar üzerine binaya itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Günlerdir haber alınamayan yaşlı adamın cesedi çöp evden çıktı

HER YER TAVANA KADAR ATIK GİYİSİ DOLUYDU

Bir süre sonra dışarı kötü koku çıkan dairenin içinde adım atacak yer olmadığı ve her yerin atık giysi ile dolu olduğu belirlendi. Kapı kilidi itfaiye ekipleri tarafından balta ile kırıldı. Girişin tavana kadar giysi ile dolu olduğunu gören ekipler eve pencereden girdi. Çöp ev olan dairedeki kıyafetler kısmen dışarı çıkarılırken güçlükle yapılan araştırmada evde kimse bulunamadı.

Günlerdir haber alınamayan yaşlı adamın cesedi çöp evden çıktı

YAŞLI ADAMIN CESEDİ KIYAFETLERİN İÇİNDE BULUNDU

Dün akşam saatlerinde ise daireye Ergin'in yeğenleri geldi. Yaşlı adamın cansız bedenini giysilerin arasında fark eden yeğenlerinin ihbarı üzerine apartmana tekrar polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yeri inceleme ekipleri eve girerek çalışma yaparken Hasan Ergin'in cansız bedeni Adli Tıp Morguna götürüldü.

Günlerdir haber alınamayan yaşlı adamın cesedi çöp evden çıktı
Günlerdir haber alınamayan yaşlı adamın cesedi çöp evden çıktı
Emekli öğretmenin cesedi çöp evden çıktı
Kaynak: İHA
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İtfaiye, Avcılar, Olaylar, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Emekli öğretmenin cesedi çöp evden çıktı - Son Dakika


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