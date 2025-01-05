Avcılar'da 17 yaşındaki sürücü ortalığı birbirine kattı. 8 araca hasar veren ehliyetsiz sürücü kameraya yansıdı.
Olay, Cihangir Mahallesi'nde yaşandı. 17 yaşındaki ehliyetsiz sürücü R.Ç. yönetimindeki 34 JT 7361 plakalı otomobil, cadde üzerinde 8 araca çarptı. Kaçmaya çalışan sürücü kaldırıma çarparak durdu. R.Ç., polis ekiplerince yakalandı. O anlar ise kameraya yansıdı. - İSTANBUL
Son Dakika › 3.Sayfa › Avcılar'da Ehliyetsiz Sürücü Kaza Yaptı - Son Dakika
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