Tuttuğu daireyi 27 kişiye kiralamıştı! İlçede birçok evi aynı yöntemle göçmenlere kiraladığı ortaya çıktı - Son Dakika
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Tuttuğu daireyi 27 kişiye kiralamıştı! İlçede birçok evi aynı yöntemle göçmenlere kiraladığı ortaya çıktı

İstanbul Avcılar'da, bir daireye 27 yatak koyup kaçak göçmenlere kiralayan M.A.'nın aynı ilçede farklı daireleri, aynı yöntemle kiraya verdiği belirlendi. Polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda 23 kaçak göçmen yakalanarak gözaltına alınırken, göçmenlerden biri gizlendiği baza içerisinden çıkarılarak yakalandı.

06.03.2024 11:39
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İstanbul Avcılar'da bir daireye 27 yatak koyup kaçak göçmenlere kiralayan M.A.'nın aynı ilçede farklı daireleri, aynı yöntemle kiraya verdiği ortaya çıktı. Polis ekiplerinin operasyon düzenlediği 4 evde 23 kaçak göçmen yakalanarak gözaltına alındı. Bir kaçak göçmen polis ekipleri tarafından gizlendiği baza içerisinden çıkarılarak gözaltına alındı.

Tuttuğu daireyi 27 kişiye kiralamıştı! İlçede birçok evi aynı yöntemle göçmenlere kiraladığı ortaya çıktı

KAÇAK GÖÇMENLERE KİRALADIĞI ORTAYA ÇIKTI

Avcılar Merkez Mahallesi'ndeki 4 katlı binanın 2. katındaki daire ev sahibi tarafından kaçak emlakçılık yapan M.A. tarafından kiralanmıştı. Balkon dahil dairenin 3 odasına yataklar yerleştiren M.A.'nin yatakları kaçak göçmenlere kiraladığı ortaya çıkmıştı. M.A.'nın ayrıca kiraladığı daireleri kaçak göçmenlerin Avrupa'ya illegal geçişinden önce barınmasına yönelik kullandığı belirlendi. Kimlik bilgileri tespit edilen M.A. yakalanarak gözaltına alınmıştı. M.A.'nın Avcılar'da farklı daireleri de aynı yöntemle kaçak göçmenlere kiraladığı tespit edildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri dün akşam saatlerinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Operasyonda 23 kaçak göçmen yakalandı. Kaçak göçmenlerde biri polis ekipleri tarafından gizlendiği baza içerisinden çıkarılarak gözaltına alındı.

Tuttuğu daireyi 27 kişiye kiralamıştı! İlçede birçok evi aynı yöntemle göçmenlere kiraladığı ortaya çıktı

DAİRELER MÜHÜRLENDİ

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, M.A.'nın sorgusundan elde edilen bilgiler üzerine harekete geçti. Ekipler Ambarlı Mahallesi'nde 2, Denizköşkler ve Gümüşpala Mahallesi'nde ise kiralanan 2 daireye savcılıktan alınan izin doğrultusunda operasyon düzenledi. Evlerde Avrupa'ya illegal yollardan gitmek için kaçak olarak Türkiye'ye geldikleri belirlenen 23 kaçak göçmen yakalandı. Göçmenler sınırdışı edilmek üzere Göç İdaresi'ne teslim edilirken, Avcılar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü görevlileri de daireleri mühürledi.

Tuttuğu daireyi 27 kişiye kiralamıştı! İlçede birçok evi aynı yöntemle göçmenlere kiraladığı ortaya çıktı

YAKALANMAMAK İÇİN BAZANIN İÇİNE GİZLENDİ

Polis ekipleri Ambarlı Mahallesi'ndeki yan yana iki binada bulunan 2 dairede, toplam 16 kaçak göçmenin kaldığını belirledi. Tuvaletle mutfağın oldukça bakımsız ve kirli olduğu evlerde, yatakların yan yana yerleştirildiği dikkatlerden kaçmadı. Evde arama yapan ekipler, bir kaçak göçmeni baza içerisinde gizlenirken yakaladı.

Tuttuğu daireyi 27 kişiye kiralamıştı! İlçede birçok evi aynı yöntemle göçmenlere kiraladığı ortaya çıktı

KİŞİ BAŞI 9 BİN 94 LİRA PARA CEZASI

Gözaltında bulunan M.A.ya 6458 sayılı Yabancılar ve Ulusararası Koruma Kanunu'nun 102/2 maddesindeki 'Geçerli seyahat belgesi, Türkiye Cumhuriyeti yetkili makamlarından verilmiş yabancı kimlik kartı, ikamet izni veya geçerli yol izin belgesi olmayan yabancı şahısların ülkeye girmesine, ülkeden çıkarılmasına, ülke içinde herhangi bir araç veya binek hayvan vasıtasıyla veya yaya olarak seyahat etmesine, barınmasına, konaklamasına imkân sağlayan kişiler ile mülkiyetindeki gayrimenkulü kiralayanlara', kanunlarda ayrıca suç olarak tanımlanmayan eylemler nedeniyle tespit edilen her bir yabancı için 9 bin 94 lira olmak üzere toplam 209 bin 162 lira para cezası uygulanacağı öğrenildi.

Tuttuğu daireyi 27 kişiye kiralamıştı! İlçede birçok evi aynı yöntemle göçmenlere kiraladığı ortaya çıktı
Tuttuğu daireyi 27 kişiye kiralamıştı! İlçede birçok evi aynı yöntemle göçmenlere kiraladığı ortaya çıktı
Kaynak: DHA

Avcılar, kiracı, Göçmenler, Hukuk, 3.Sayfa, Dünya, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Tuttuğu daireyi 27 kişiye kiralamıştı! İlçede birçok evi aynı yöntemle göçmenlere kiraladığı ortaya çıktı - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • Ali Yıldız: İşini bilene her daim saygım var :) 9 2 Yanıtla
  • Korul Nuri: Ceza cok sacma olmus adam o parayi 1 ayda kazaniyor.Ceza en az 5 Milyon olmali ödeyemeyecekse 5 yil karsiligi 2,5 sene Hapis cezasi verilmeli. 10 0 Yanıtla

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