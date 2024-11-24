Avcılar\'da Kuaföre Silahlı Saldırı

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Avcılar'da bir şahsın kuaför dükkanına düzenlediği silahlı saldırıda 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de ağır yaralandı.

Olay, saat 17.00 sıralarında Avcılar ilçesi Üniversite Mahallesi Cemal Meriç Sokak üzerinde bir kuaför dükkanında meydana geldi. İddiaya göre, kuaförün önüne arabayla gelen kimliği belirbis bir şahıs, araçtan inerek girdiği dükkanda bulunanlara silahla ateş açtı. Başından vurulan Mehmet Salih Özsökük (30) olay yerinde hayatını kaybederken, Gökhan S. isimli vatandaş da başından ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan Gökhan S.'yi hastaneye kaldırdı. Polis ekiplerinin olayla ilgili incelemesi sürerken, kuaförün önüne gelen hayatını kaybeden vatandaşın yakınları sinir krizi geçirdi. - İSTANBUL