Avcılar'da polisin geldiğini görünce evdeki uyuşturucuları ateşe veren zehir tacirleri böyle yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Avcılar'da polisin geldiğini görünce evdeki uyuşturucuları ateşe veren zehir tacirleri böyle yakalandı

Avcılar'da polis baskınını fark eden uyuşturucu tacirleri, uyuşturucu serasını ateşe vererek yakalandı. Polis kamerasına yansıyan görüntülerde, polisin evin kapısını kırarak içeri girdiği ve alev alev yanan alan görülüyor. Operasyon sonucunda 64 kök hint keneviri bitkisi, 808 gram esrar, sera malzemeleri ve diğer suç delilleri ele geçirildi.

26.04.2024 13:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Avcılar'da polisin geldiğini görünce evdeki uyuşturucuları ateşe veren zehir tacirleri böyle yakalandı

Polis ekipleri koçbaşıyla eve girdi, alev alev yanan uyuşturucu serası polis kamerasına yansıdı

İSTANBUL - Avcılar'da polis baskınını fark edince, sera yöntemiyle uyuşturucu yetiştirdikleri alanı ateşe veren uyuşturucu tacirlerinin yakalandığı anlara ilişkin polis kamerasına yansıyan görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde polisin evin kapısını koçbaşıyla kırarak içeri girdiği ve alev alev yanan alan görülüyor.

Avcılar'da bir binanın çatı katındaki dubleks evde sera yöntemiyle uyuşturucu yetiştiren zehir tacirleri, polis baskınını fark edince yangın çıkarmış, kapıya bariyer kurarak uyuşturucuyu ateşe veren zanlılar, polis ekiplerinin müdahalesiyle yakalanırken, evdeki yangın ise itfaiye ekiplerince söndürülmüştü. Zehir tacirlerinin yakalandığı operasyonun detayları ortaya çıktı.

Avcılar, Bahçelievler, Çatalca, Beylikdüzü ve Gaziosmanpaşa'da dün 6 adrese, Tekirdağ Marmara Ereğli'sinde 2 adrese ve 2 araca yönelik operasyon

gerçekleştirildi. Operasyonlar sırasında Avcılar'da bir eve yapılan operasyonda 2 şüpheli, kapıyı kilitleyerek kapı arkasına bariyer oluşturdu. Şüpheliler bütün uyarılara rağmen kapı açmazken, ekipler kapıyı koç başı ile açtı. Bu sırada şüpheliler evdeki uyuşturucu maddeyi ateşe verdi. Esrarın ve ara kimyasal maddelerinin tutuşması sonrasında evde yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Operasyonlarda ise 64 kök hint keneviri bitkisi, 808 gram esrar, Hint keneviri bitkisi yetiştirmek için kullanılan sera malzemeleri, 1 adet balistik yelek, 15 adet fişek ele geçirildi. Operasyonlarda yakalanan 6 şüpheli hakkında işlemlerine devam edildiği öğrenildi.

Avcılar'daki adrese gerçekleştirilen operasyon anı polis kamerasına böyle yansıdı

2 yıldır kiraladıkları evde sera yöntemiyle Hint keneviri yetiştiren zanlıların yakalamak için gerçekleştirilen operasyon anı polis kamerasına yansıdı. Görüntülerde ekiplerin kapıyı koçbaşı ile kırarak içeri girdikleri içeriden alevler yükseldiği görülüyor. Ayrıca uyuşturucu serasına çevrilen alan da kameraya yansıyor.

Kaynak: İHA

Operasyon, Avcılar, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Avcılar'da polisin geldiğini görünce evdeki uyuşturucuları ateşe veren zehir tacirleri böyle yakalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:34 Milli Eğitim Bakanlığı tüm öğretim kademeleri için yeni müfredat taslağını yayınladı Milli Eğitim Bakanlığı tüm öğretim kademeleri için yeni müfredat taslağını yayınladı
14:18 İsraillilerin Ergin Ataman’ı tehdit ettiği görüntüler ortaya çıktı İsraillilerin Ergin Ataman'ı tehdit ettiği görüntüler ortaya çıktı
14:02 Ticaret Bakanlığı, fiyatları düşürmek için tavuğa ihracat yasağı getiriyor Ticaret Bakanlığı, fiyatları düşürmek için tavuğa ihracat yasağı getiriyor
12:50 Taksim bombacısı Ahlam Albashir için karar: 7 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 1794 yıl hapis cezası Taksim bombacısı Ahlam Albashir için karar: 7 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 1794 yıl hapis cezası
12:07 Köklü tasarruf tedbirleri hayata geçiyor Zorunlu olmayan tüm servisler kaldırılacak, memura kart verilecek Köklü tasarruf tedbirleri hayata geçiyor! Zorunlu olmayan tüm servisler kaldırılacak, memura kart verilecek
14:55 Süper Lig’i garantileyen Eyüpspor, Manuel Lanzini’ye formayı giydiriyor Süper Lig'i garantileyen Eyüpspor, Manuel Lanzini'ye formayı giydiriyor
14:51 Merkez Bankası’nın toplam rezervlerinde düşüş Merkez Bankası'nın toplam rezervlerinde düşüş
14:41 Şevket Çoruh’un ardından Oya Okar da Arka Sokaklar’a geri döndü Şevket Çoruh'un ardından Oya Okar da Arka Sokaklar'a geri döndü
13:48 Pakistanlı bir şahıs evinde dans eden kadını gizlice videoya çekip TikTok’ta paylaştı Pakistanlı bir şahıs evinde dans eden kadını gizlice videoya çekip TikTok'ta paylaştı
13:38 Özel’den Kılıçdaroğlu’nun “Sarayla müzakere edilmez mücadele edilir“ sözlerine yanıt Özel'den Kılıçdaroğlu'nun "Sarayla müzakere edilmez mücadele edilir" sözlerine yanıt
13:22 Okulda öğretmeni yumruklayan veli tutuklandı Okulda öğretmeni yumruklayan veli tutuklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.04.2024 15:14:55. #1.13#
SON DAKİKA: Avcılar'da polisin geldiğini görünce evdeki uyuşturucuları ateşe veren zehir tacirleri böyle yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement