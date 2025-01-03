Avcılar\'da Restoranda Silahlı Kavga

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Böyle geri vites görülmedi! Kavga için indi, bakın kime denk geldi

Avcılar'da restoranda silahlı alacak verecek kavgası kamerada

İSTANBUL - İstanbul Avcılar'da bir restoranda alacak verecek meselesi yüzünden çıkan kavgada şahıslar mekanda çocukların olmasına aldırış etmeden silahla ateş etti. Olay anı kameralara ve cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, 1 Ocak günü Avcılar ilçesi Denizköşkler Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgilere göre restoranın ortakları arasında bir süredir alacak verecek meselesi yüzünden çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Taraflardan birisi olay günü saat 15.00 sıralarında restoranı silahla bastı. Mekan içerisinde çocuklu müşteriler varken silah sıkıldı. Olay yerine kısa sürede çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekipleri olaya karışan şahısları kameralardan ve mağdurların ifadelerinden tespit etti.

7 şüpheli yakalandı

Yakalan 7 şüpheliden N.E. ve Y.E. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Olay anı ise güvenlik kamerası ve vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı. Görüntülerde şahısların tartışmaları silah sesi yer aldı.