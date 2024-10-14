Avcılar'da Roman Düğünü Kavgası

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Avcılar'da roman düğünü sonrası ortalık bir anda karıştı. Yaşanan kavgayı polis güçlükle ayırdı. O anlar kameraya yansıdı.

Edinilen bilgilere göre Avcılar Yeşilkent Mahalles Ahmet Arif Caddesi'nde roman düğünü sonrası taraflar kavga etti. Düğünün ardından çıkan kavgada ortalık bir anda karıştı. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis tarafları güçlükle ayırırken, kavga anları kameraya yansıdı. - İSTANBUL