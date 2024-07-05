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Avcılar'da sağanak yağış nedeniyle makaslayarak yolu kapatan tır yoldan kaldırıldı

İSTANBUL - Avcılar'da etkili olan sağanak yağış nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği ve bariyerlere çarparak makaslayarak yolun kapanmasına neden olan tır yoldan kaldırıldı. Yaklaşık 1 saatlik çalışmaların sonucunda tırın kaldırılmasının ardından yol yeniden trafiğe açıldı.

Kaza, saat 13: 30 sıralarında Avcılar'da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 01 AKK 815 plakalı tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarpmış, çarpmanın etkisiyle makaslayan tır yaklaşık 100 metre kaydıktan sonra durabilmişti. Kaza sonrası bölgeye sevk edilen ekiplerin yaptıkları çalışmalar sonrası tır yoldan kaldırıldı. Kaza nedeniyle kapanan E5 Karayolu Küçükçekmece istikameti, tırın olay yerinden kaldırılmasının ardından yeniden trafiğe açıldı.