Avcılar'da Takla Atan Araçta İki Yaralı

Avcılar'da araç takla attı: 2 yaralı

İSTANBUL - Avcılar, E-5 yan yolunda minibüse arkadan çarpan araç, takla attı. Kazada araç içerisinde bulunan iki kişi yaralandı.

Kaza Saat 21.00 civarında E-5 yan yolu Avcılar Gümüşpala mevki Beylikdüzü istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Avcılar'dan Beylikdüzü istikametine doğru ilerleyen Yusuf Ç., kontrolündeki 34 KET 253 plakalı araç, aynı istikamette ilerleyen Sedat K., idaresindeki 34 M 3838 plakalı minibüse arkadan çarptıktan sonra takla attı. Kazada, takla atan araçtaki sürücü Yusuf Ç. ve yanındaki Enes E, yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik önlemi alırken, yaralılar olay yerine gelen ambulansla Bakırköy Sadi Konuk Devlet hastanesine kaldırıldı. E-5 yan yol kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapalı kaldı ve yolda trafik oluştu. Kaza yapan araçlar kaldırıldıktan sonra yol tekrar açıldı. Yolda oluşan trafik drone ile havadan görüntülendi.