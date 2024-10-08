Avcılar'da Tur Otobüsü ile Motosiklet Çarpıştı: 1 Ölü - Son Dakika
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Avcılar'da Tur Otobüsü ile Motosiklet Çarpıştı: 1 Ölü

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İstanbul Avcılar'da tur otobüsü ile motosikletin çarpışması sonucu motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

08.10.2024 02:28
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Tur otobüsü ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü

Avcılarda feci kazada motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

İSTANBUL - E-5 Karayolu Avcılar istikametinde bir tur servisi ile motosiklet kaza yaptı. Çarpmanın etkisiyle motosikletten düşen sürücü Turan Can Tustaş, sağlık ekiplerinin müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.

Kaza, 15.00 sıralarında E-5 Karayolu Şükrübey mevki İstanbul istikametinde yaşandı. Olayda 22 AOM 409 plakalı tur otobüsü ile Turan Can Tustaş kontrolündeki 34 HZA 212 plakalı motosiklet kaza yaptı. Durumu gören çevredeki vatandaşlar 112 Acil Servis ve polis ekiplerine haber verirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri çarpmanın etkisiyle yola fırlayan Tutaş'a müdahale etti. Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından motosiklet sürücüsünün hayatını kaybettiği öğrenildi. Otobüs şoförü ise ifadesi alınmak üzere polis ekipleri tarafından polis merkezine götürüldü.

(HP-ZA-BA-Y)

Avcılar\'da Tur Otobüsü ile Motosiklet Çarpıştı: 1 Ölü
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Avcılar'da Tur Otobüsü ile Motosiklet Çarpıştı: 1 Ölü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Avcılar'da Tur Otobüsü ile Motosiklet Çarpıştı: 1 Ölü - Son Dakika
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