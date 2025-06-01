Ankara'nın Sincan ilçesinde bir vatandaş, bir AVM'de yer alan marketten aldığı ürünü değiştirmek istedi.
AVM çalışanlarının ürünün başka şubeden alındığını, diğer mağazadan değişim yapılması gerektiğini söylemesi üzerine vatandaş aynı üründen o mağazadan bir tane daha alarak bozuk olan ürünü iade etmek istedi.
Bunun üzerine vatandaş ve AVM çalışanları arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle olaya müdahale eden AVM'nin güvenlik görevlileri, aldığı ürünü iade etmek isteyen vatandaşı darp etti.
Çevredeki vatandaşların araya girmesi ile kavga sonlanırken, darp edilen vatandaş durumu polis ekiplerine bildirdi. Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.
Son Dakika › 3.Sayfa › Aldığı ürünü değiştirmek isteyen vatandaş güvenlik görevlileri tarafından darp edildi - Son Dakika
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