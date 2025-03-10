AVM'de tekme tokat kavga kamerada

İSTANBUL - İstanbul Esenyurt'ta bulunan bir AVM'de bilinmeyen bir nedenle iki grup arasında kavga çıktı. Olayda taraflar birbirine tekme, tokat saldırırken, güvenlik tarafları ayırmaya çalıştı. O anlar ise kameraya yansıdı.

Olay, dün Esenyurt'ta bulunan Torium AVM'de yaşandı. İddiaya göre iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Taraflar birbirlerine tekme, tokat saldırırken AVM güvenlikleri olaya müdahale etti. Uzun süre devam eden olayda yaralanan olmazken, yaşanan o kavga anları kameraya yansıdı.