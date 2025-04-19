AVM'de Yavru Kedi Kurtarıldı

İstanbul Güngören'de bir alışveriş merkezi içerisindeki boşluğa düşen yavru kedi, duvar kırılarak kurtarıldı. Renkli görüntülerin oluştuğu kurtarma operasyonu kameraya yansıdı.

Olay, dün akşam Güngören'de bulunan TSK Mehmetçik Vakfı Güngören Park AVM içerisinde meydana geldi. Alışveriş merkezi içerisindeki güvenlik görevlisi, bir iş yerinin duvarından kedi sesi geldiğini fark etti. Güvenlik görevlisi, durumu AVM yetkililerine haber verdi. Bunun üzerine olay yerine gelenler, kurtarma çalışması başlattı. Daha sonra olay yerine gelen bir kişi, elindeki çekiçle duvarı kırdı. Dakikalar süren çalışmalar sonrası yavru kedi bulunduğu yerden çıkarıldı. Renkli görüntülerin oluştuğu kurtarma operasyonu cep telefonu kamerasına yansıdı. - İSTANBUL