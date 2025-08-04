Avustralya’da Yoğun Kar Yağışı

Avustralya'da Yeni Güney Galler eyaletinde 1980'lerden bu yana en yoğun kar yağışı görülürken, Queensland eyaletinde bazı bölgeler 10 yıl aradan sonra beyaz örtüyle kaplandı.

Güney Yarımkürede yer alan Avustralya kış mevsimini yaşıyor. Yeni Güney Galler eyaletinde 1980'lerden bu yana en yoğun kar yağışı görülürken, Queensland eyaletinde bazı bölgeler 10 yıl aradan sonra beyaz örtüyle kaplandı. Yeni Güney Galler Eyalet Acil Durum Servisi'nden yapılan açıklamada, karla ilişkili bin 455'ten fazla olaya müdahale edildiği, kardan dolayı 100'den fazla aracın mahsur kaldığı, fırtınaların binalara zarar verdiği ve birkaç büyük sel uyarısı yapıldığı bildirildi. Devlet yayın kuruluşu ABC ise binlerce evin gece boyunca elektriksiz kaldığını aktardı.

"Bu olayı olağandışı kılan şey, hem karın miktarı hem de kapsadığı alanın genişliği"

Avustralya Meteoroloji Bürosu'ndan Meteorolog Miriam Bradbury, Yeni Güney Galler'in kuzey bölgelerinde kar kalınlığının 40 santimetre'ye çıktığını ve bunun da 1980'lerin ortalarından bu yana en yüksek seviye olduğunu söyledi. İklim değişikliğinin son yıllarda Avustralya'daki hava koşullarını daha değişken hale getirdiğini belirten Bradbury, ancak son verilerin geçmiş kayıtlarda birkaç kez görüldüğünü söyledi. Meteorolog Miriam Bradbury, "Bu olayı olağandışı kılan şey, hem karın miktarı hem de kapsadığı alanın genişliği ve kuzey yaylalarının oldukça büyük bir kısmını kaplaması" dedi. - SİDNEY