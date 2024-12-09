Aydın'a şehit ateşi düştü

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Isparta'da meydana gelen helikopter kazasında şehit olan Teğmen Mustafa Atakan Dut'un acı haberi, memleketi Aydın'ın Germencik ilçesini yasa boğdu.

Isparta'da meydana gelen helikopter kazasında 6 askerin şehit olması Türkiye'yi yasa boğdu. Helikopter kazasında şehit olan askerlerden 24 yaşındaki Teğmen Mustafa Atakan Dut'un annesinin Germencikli olduğu ve babası Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ali Dut'un görevi nedeniyle ailesinin Şanlıurfa'da bulunduğu öğrenildi. Acı haber şehidin ailesini ve Germencik halkını yasa boğarken, şehidin cenazesinin yarın ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Germencik'te defnedileceği öğrenildi. - AYDIN