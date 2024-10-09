Aydın'da 153 Aranan Şahıs Yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Aydın'da 153 Aranan Şahıs Yakalandı

Aydın\'da 153 Aranan Şahıs Yakalandı

Aydın'da yapılan çalışmalarda 6 günde 153 aranan şahıs yakalanırken, 56'sı tutuklandı.

09.10.2024 11:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın'da emniyet ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 6 günde 153 aranan şahıs yakalandı.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde yürütülen çalışmalar aralıksız devam ederken 30 Eylül - 6 Ekim 2024 tarihleri arasında il genelinde yapılan çalışmalarda 18 bin 738 şahsın GBT sorgusu yapıldı. Yapılan çalışmalar kapsamında çeşitli suçlardan aranan 153 şahıs yakalanırken, 56 şahıs tutuklandı. Ayrıca faili meçhul 20 hırsızlık olayı da aydınlatıldı. Yapılan aramalarda ise 7 adet tabanca, 2 adet kurusıkı tabanca, 6 adet pompalı tüfek, 101 adet tabanca namlusu, 105 adet şarjör, 116 adet fişek, 465 gram uyuşturucu madde, 389 adet uyuşturucu hap, uyuşturucu ticaretinden elde edilen 4 bin 800 TL ele geçirildi. Trafik yönünden yapılan çalışmalarda ise 24 bin 858 araç ve motosiklet sorgulanırken, 208 araç trafikten men edildi, 6 bin 203 araç sürücüsüne idari para cezası uygulandı. - AYDIN

Kaynak: İHA

Uyuşturucu, Güvenlik, Politika, 3-sayfa, trafik, Hukuk, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Aydın'da 153 Aranan Şahıs Yakalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11:16 Bir çocuk istismarı daha Oğluna kadın kıyafetleri giydirip erkeklerle görüştürüyormuş Bir çocuk istismarı daha! Oğluna kadın kıyafetleri giydirip erkeklerle görüştürüyormuş
11:14 Sur canisi Semih Çelik, babasına ’’Seni nasıl öldüreyim’’ diye sormuş Sur canisi Semih Çelik, babasına ''Seni nasıl öldüreyim?'' diye sormuş
10:33 Kılıçdaroğlu, yasak aşk iddialarına ilişkin suskunluğunu bozdu Kılıçdaroğlu, yasak aşk iddialarına ilişkin suskunluğunu bozdu
09:33 Peruğunu çıkarıp kürsüye koydu TBMM’de vekilleri ayağa kaldıran konuşma Peruğunu çıkarıp kürsüye koydu! TBMM'de vekilleri ayağa kaldıran konuşma
09:28 Gıda sahtekarlığı ifşasında liste yenilendi Bu firmalardan uzak durun Gıda sahtekarlığı ifşasında liste yenilendi! Bu firmalardan uzak durun
16:09 TBMM’de kapalı İsrail oturumu TBMM'de kapalı İsrail oturumu
15:39 Hileli zeytinyağı satanlar ifşa oldu: İşte tam liste Hileli zeytinyağı satanlar ifşa oldu: İşte tam liste
15:23 Çin Türkiye’yi Dünya Ticaret Örgütü’ne şikayet etti Çin Türkiye'yi Dünya Ticaret Örgütü'ne şikayet etti
15:16 90’lı yılların popüler çocuk şarkıcısıydı: Küçük ibo’yu görenler tanıyamıyor 90'lı yılların popüler çocuk şarkıcısıydı: Küçük ibo'yu görenler tanıyamıyor
15:12 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu yıllar sonra yan yana geldi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu yıllar sonra yan yana geldi
15:02 Özgür Özel yasak aşk iddiaları sonrası sessizliğini bozdu Özgür Özel yasak aşk iddiaları sonrası sessizliğini bozdu
14:59 Tehditler savuran adam, komşusunun evini ateşe verdi Tehditler savuran adam, komşusunun evini ateşe verdi
14:58 Görüntüleri izlerken utandık Bunun adı yardım değil hakaret Görüntüleri izlerken utandık! Bunun adı yardım değil hakaret
14:57 Prof. Dr. Serdar Dağ: Kendilerini yetiştirmeyen gençler duygularına hakim olamıyor Prof. Dr. Serdar Dağ: Kendilerini yetiştirmeyen gençler duygularına hakim olamıyor
14:43 59 yaşındaki adam, mastürbasyon yaptığı sırada aort damarını yırttı 59 yaşındaki adam, mastürbasyon yaptığı sırada aort damarını yırttı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.10.2024 11:27:10. #1.13#
SON DAKİKA: Aydın'da 153 Aranan Şahıs Yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.