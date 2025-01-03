Aydın'da 23 Bin Sürücüye Ceza, 4 Ölü - Son Dakika
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Aydın'da 23 Bin Sürücüye Ceza, 4 Ölü

Aydın\'da 23 Bin Sürücüye Ceza, 4 Ölü

Aydın'da Aralık ayında 23 bin 82 sürücü kurallara uymadı, 650 kaza sonucu 4 kişi hayatını kaybetti.

03.01.2025 15:35
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Aydın'da Aralık ayında trafik kurallarına uymayan 23 bin 82 sürücü cezadan kaçamazken, meydana gelen kazalarda 4 kişi hayatını kaybetti.

Aydın'da trafik güvenliğinin artırılmasına yönelik çalışmalar aralıksız devam ederken, 2024 yılı Aralık ayı içerisinde yapılan denetimlerde toplam 150 bin 156 araç kontrol edildi. Yapılan denetimlerde trafik kurallarına uymadığı tespit edilen 23 bin 82 araca işlem yapıldı. Aralık ayında meydana gelen 650 trafik kazasında ise 4 kişi hayatını kaybetti.

Konu ile ilgili Aydın Valiliği tarafından yapılan açıklamada "Trafik güvenliğinin artırılması ve korunması için Valiliğimizin gözetim ve denetiminde İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ekipleri tarafından 2024 yılı Aralık ayı içerisinde toplam 150 bin 156 araç kontrol edilmiş, 23 bin 82 araca işlem yapılmıştır. Alınan önlemlere rağmen, trafik kurallarına uyulmaması nedeniyle 2024 Aralık ayı içerisinde ilimiz sınırlarında toplam 276 maddi hasarlı, 370 yaralamalı ve 4 ölümlü olmak üzere toplam 650 trafik kazası meydana gelmiştir. Bu kazalarda toplam 498 vatandaşımız yaralanmış, 4 vatandaşımız maalesef hayatını kaybetmiştir. Valiliğimizce, ilimizde trafik güvenliği ve vatandaşlarımızın can ve mal emniyetinin daha etkin sağlanmasına yönelik olarak alınan tüm tedbirler arttırılarak aynı kararlılıkla ve gayretle sürdürülecektir. Trafik kurallarına uyan, trafik düzeninin sağlanmasına ilgi ve destekleriyle katkı sağlayan değerli vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Trafik kazalarının azalması için sürücü ve vatandaşlarımızın da daha duyarlı olmaları, özellikle hatalı şerit değiştirmemeleri, alkollü araç kullanmamaları, kural ihlali yapanların ise 112 nolu Acil Çağrı Merkezi telefonuna ihbar edilmeleri hususlarında vatandaşlarımızın bilgisine, desteklerine büyük ihtiyaç vardır" ifadeleri yer aldı. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Aydın'da 23 Bin Sürücüye Ceza, 4 Ölü - Son Dakika

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