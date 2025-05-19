Aydın\'da 3.8 Şiddetinde Deprem

Aydın'ın Germencik ilçesinde 3.8 şiddetinde deprem meydana geldi.
AFAD verilerine göre saat 15.58'de merkez üssü Aydın'ın Germencik ilçesi olan 8.77 kilometre derinlikte 3.8 şiddetinde deprem meydana geldi. Deprem Germencik ve çevre ilçelerde hafif şekilde hissedilirken, herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı öğrenildi. - AYDIN
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