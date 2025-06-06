Aydın\'da 70 Yaşındaki Adam Evinde Ölü Bulundu

Aydın'ın Efeler ilçesinde yalnız yaşadığı ve 3 gündür haber alınamadığı öğrenilen 70 yaşındaki Kamil Tığsız, evinde ölü olarak bulundu.

Olay, Efeler ilçesi Köprülü Mahallesi 1603 Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre mahalle sakinleri, yalnız yaşadığı öğrenilen Kamil Tığsız'ın (70) evinden kötü kokuların geldiğini fark etti. Üç gündür haber alınamayan yaşlı adamın hayatından endişe eden komşuları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, eve girdiklerinde yaşlı adamı hareketsiz bir şekilde yatarken buldu. Yapılan incelemede Tığsız'ın hayatını kaybettiği öğrenildi. Şüpheli olarak değerlendirilen ölüm sebebinin belirlenmesi için Tığsız'ın cansız bedeni adli tıp kurumuna sevk edildi. Yaklaşık 3 gün önce hayatını kaybettiği tespit edilen Tığsız'ın ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı. - AYDIN