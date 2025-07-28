Aydın\'da 75 Yaşında Uyuşturucu Operasyonu

Aydın'ın Efeler ilçesinde 75 yaşındaki bir şahsın üzerinde ve evinde yapılan aramalarda 800 sentetik ecza hap ele geçilirken, şahıs gözaltına alındı.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmaları aralıksız sürüyor. Edinilen bilgiye göre, yapılan çalışmalar kapsamında gerçekleştirdikleri takip sonucunda operasyon için düğmeye basan ekipler Ilıcabaşı Mahallesi'nde 75 yaşındaki A.P. isim bir şahsın üzerinde ve evinde yaptıkları aramalarda 800 adet sentetik ecza hap ele geçirdi. Şüpheli şahıs gözaltına alınırken, sentetik ecza haplara da el konuldu.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN