Aydın'da Akaryakıt İstasyonuna Silahlı Saldırı - Son Dakika
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Aydın'da Akaryakıt İstasyonuna Silahlı Saldırı

Aydın'ın Efeler ilçesinde bulunan bir akaryakıt istasyonuna kimliği belirsiz bir motosikletli tarafından silahlı saldırı gerçekleştirildi. Saldırı sonucunda ölen ya da yaralanan olmazken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

06.07.2024 13:48
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Aydın'ın Efeler ilçesinde faaliyet gösteren bir akaryakıt istasyonuna silahlı saldırı gerçekleştirildi.

Olay, Efeler Mahallesi İzmir Bulvarı Dr. Serkan Kurnaz Caddesi üzerinde bulunan bir akaryakıt istasyonunda öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, akaryakıt istasyonu kimliği belirsiz motosikletli bir şahıs tarafından kurşunlandı. Tabancayla benzin istasyonuna 5 el ateş açan şahıs, olay yerinden hızla uzaklaştı. Kurşunlardan biri akaryakıt istasyonu sahibinin odanın camına isabet ederken olayda şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı. Akaryakıt istasyonu çalışanları durumu ve müşteriler büyük korku yaşarken, olayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri yönlendirildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri akaryakıt istasyonunda çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Aydın'da Akaryakıt İstasyonuna Silahlı Saldırı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Aydın'da Akaryakıt İstasyonuna Silahlı Saldırı - Son Dakika
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