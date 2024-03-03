Aydın\'da Aranan 2 Şüpheli Yakalandı

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Aydın'ın Kuşadası ve Didim ilçelerinde çeşitli suçlardan aranan ve haklarında hapis cezası bulunan 2 şüpheli şahıs, jandarma ekiplerince kıskıvrak yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığınca aranan şahısların yakalanması amacıyla yürütülen koordineli çalışmalar hız kesmiyor. Edinilen bilgiye göre Kuşadası İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT Timi tarafından "Bir Kimseyi Fuhuşa Teşvik Etmek, Yaptırmak veya Aracılık Etmek veya Yer Temin Etmek" suçundan 4 ayrı dosyası bulunan ve hakkında 10 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan C.S. Kuşadası'nda, Didim İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT Timi tarafından "Bina İçerisinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık" suçundan 2 dosyası bulunan ve hakkında 11 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan, ayrıca Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndan firar ettiği tespit edilen H.C.M. isimli şahıs ise Didim'de yakalandı. Yakalanarak gözaltına alınan 2 şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN