Aydın'ın Kuşadası ve Didim ilçelerinde çeşitli suçlardan aranan ve haklarında hapis cezası bulunan 2 şüpheli şahıs, jandarma ekiplerince kıskıvrak yakalandı.
Aydın İl Jandarma Komutanlığınca aranan şahısların yakalanması amacıyla yürütülen koordineli çalışmalar hız kesmiyor. Edinilen bilgiye göre Kuşadası İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT Timi tarafından "Bir Kimseyi Fuhuşa Teşvik Etmek, Yaptırmak veya Aracılık Etmek veya Yer Temin Etmek" suçundan 4 ayrı dosyası bulunan ve hakkında 10 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan C.S. Kuşadası'nda, Didim İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT Timi tarafından "Bina İçerisinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık" suçundan 2 dosyası bulunan ve hakkında 11 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan, ayrıca Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndan firar ettiği tespit edilen H.C.M. isimli şahıs ise Didim'de yakalandı. Yakalanarak gözaltına alınan 2 şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN
Son Dakika › 3.Sayfa › Aydın'da Aranan 2 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
Sultangazi'de motosikletle gelen iki kişi, hayır yemeği yapanlara silahlı saldırı gerçekleştirdi. Saldırıda yaralanan olmazken, şüpheliler polis tarafından yakalandı. Bir şüpheli kaçarken polise ateş açtı, bacağından vurularak yakalandı. Olay yerinde yapılan incelemede suç örgütü lideri Volkan Rençber'in dayısının lokma hayır yemeği verildiği belirlendi.
Ülke genelinde eş zamanlı düzenlenen Çember-13 operasyonu kapsamında Aydın'da da çeşitli suçlardan aranan 27 şahıs yakalandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyon sonucunda son 4 günde 3 bin 765 aranan şahsın yakalandığını açıkladı. Yakalanan şahısların cezaları ve aranma nedenleri de tespit edildi. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.
Mersin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, güvenli ve bilinçli internet kullanımını sağlamak amacıyla öğrencilere siber farkındalık eğitimi verdi. Eğitimde siber zorbalık, güvenli internet kullanımı ve dijital bağımlılık gibi konular ele alındı. Eğitime 230 öğretmen ve öğrenci katıldı.
Gaziantep İl Jandarma Komutanlığına bağlı Trafik Jandarması tarafından, Nurdağı ilçesinde 42 traktör sürücüsüne 'Robs demirinin kullanımının önemi ve traktörlerde kullanılacak aydınlatmalar ile genel trafik güvenliği' hakkında eğitim semineri düzenlendi. Ayrıca traktör sürücülerine 50 adet reflektör dağıtımı yapılarak reflektif yelek kullanımında farkındalık sağlandı.
Adıyaman'da yağıştan dolayı kayganlaşan yolda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otomobil refüje çıktı. Kazada otomobil sürücüsü yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Soruşturma devam ediyor.
Elazığ'ın Gözebaşı köyünde park halinde bulunan A.K.'ye ait minibüs, bilinmeyen bir nedenden dolayı yanmaya başladı. Komşuların müdahalesiyle yangın söndürülse de minibüs kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde bir otomobil, koyun sürüsünün arasına dalması sonucu 6 küçükbaş hayvan telef olurken, sürünün çobanı yaralandı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Sakarya'nın Arifiye ilçesinde bulunan bir ahşap ürünleri üretim atölyesinin depo bölümünde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangının sebebi henüz belirlenemezken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, Yeni Mahalle Adnan Menderes Bulvarı'nda N.A. idaresindeki kamyonet ile T.K. idaresindeki motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü ağır yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde bir pikap aracın, otomobille çarpışarak 30 metre savrulduğu kaza bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Kazada 3 kişi yaralandı. Kaza anı ve çarpışmanın etkisiyle savrulan aracın demir korkulukları kırarak devrilmesi güvenlik kameralarınca kaydedildi.
Küçükçekmece'de meydana gelen olayda 19 aracın lastiklerini bıçakla keserek patlatan 3 şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Şahısların yapılan sorgulamasında, olayı alkolün etkisiyle gerçekleştirdiklerini söyledikleri öğrenildi. Şüpheliler, 'mala zarar verme' suçundan adliyeye sevk edildi.
Hatay'ın Belen ilçesinde dilencilik yaptıkları tespit edilen 6 kişiye para cezası uygulandı. İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ötençay Mahallesi'nde dilencilere yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda 6 dilenci yakalandı ve jandarmaya götürüldü. Şüphelilere para cezası kesildi.
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