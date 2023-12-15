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Aydın'da aranan şahıs yakalandı - Son Dakika
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Aydın'da aranan şahıs yakalandı

Aydın'ın Kuyucak ilçesinde yapılan uygulama sırasında aranan bir şahıs jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Şahıs, başkasına ait banka veya kredi kartını izinsiz kullanma suçundan aranıyordu.

Aydın\'da aranan şahıs yakalandı
15.12.2023 - 09:40,
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Aydın'ın Kuyucak ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan uygulama çerçevesinde aranan bir şahıs jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından icra edilen huzur ve güven uygulaması kapsamında Beşeylül Mahallesi'nde İzmir- Denizli arası sefer yapan yolcu treni içerisinde şok uygulama gerçekleştirildi. Yapılan uygulamada; 'başkasına ait banka veya kredi kartının izinsiz kullanılması suretiyle yarar sağlama ve güveni kötüye kullanma' suçlarından aranan M.D. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3. Sayfa Aydın'da aranan şahıs yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Aydın'da aranan şahıs yakalandı - Son Dakika
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