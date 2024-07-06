Aydın'da Devrilen Ağaç Park Halindeki Otomobile Zarar Verdi - Son Dakika
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Aydın'da Devrilen Ağaç Park Halindeki Otomobile Zarar Verdi

Aydın\'da Devrilen Ağaç Park Halindeki Otomobile Zarar Verdi

Aydın'ın Efeler ilçesinde bulvar üzerindeki parkta bulunan bir ağaç, henüz bilinmeyen bir nedenle devrildi. Devrilen ağaç, yol kenarında park halinde bulunan bir otomobile zarar verdi. Olay sırasında yolun boş olması facianın önüne geçti. Polis ve itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi.

06.07.2024 23:18
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Aydın'ın Efeler ilçesinde devrilen ağaç park halindeki bir otomobile zarar verdi.

Olay, Ramazan Paşa Mahallesi Hükümet Bulvarı üzerinde saat 22.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bulvar üzerindeki parkta bulunan ağaç henüz bilinmeyen bir nedenle büyük bir gürültü ile devrildi. Devrilen ağaç, üzerine düştüğü yol kenarında park halinde bulunan 09 KY 688 plakalı otomobile de zarar verdi. Olay sırasında yolun boş olması büyük bir facianın önüne geçti. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri yolu trafiğe kapatırken, ağacın yoldan kaldırılması için ilgili ekipler bekleniyor. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Aydın'da Devrilen Ağaç Park Halindeki Otomobile Zarar Verdi - Son Dakika

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