Aydın\'da Ekmek Taşıyan Araç Zeytinliğe Uçtu, Sürücü Hayatını Kaybetti

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde ekmek taşıyan ticari araç zeytinliğe uçarken, kazada sürücü hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybeden Fatih Er (37) idaresindeki ekmek taşınan ticari araç kontrolden çıkarak takla attı ve zeytinlik alana savruldu. Araç zeytin ağaçlarına çarparak ters döndü. Kaza ihbarı üzerine bölgeye Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarılan sürücü Er, sağlık ekiplerine teslim edildi. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Er, Burada yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN