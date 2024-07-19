Aydın'da Elektrikli Motosiklet Kullanan 13 Yaşındaki Çocuk Yayaya Çarptı - Son Dakika
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Aydın'da Elektrikli Motosiklet Kullanan 13 Yaşındaki Çocuk Yayaya Çarptı

Aydın\'da Elektrikli Motosiklet Kullanan 13 Yaşındaki Çocuk Yayaya Çarptı

Aydın'ın İncirliova ilçesinde elektrikli motosiklet kullanan 13 yaşındaki K.Y, karşıya geçen yayaya çarpıp olay yerinden kaçtı. Yaralanan kadın ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

19.07.2024 02:03
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Aydın'ın İncirliova ilçesinde elektrikli motosiklet kullanan 13 yaşındaki K.Y, karşıya geçen yayaya çarpıp olay yerinden kaçtı. Yaralanan kadın ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Cumhuriyet Mahallesi Şirinevler Caddesi üzerinde yaşandı. Elektrikli motosiklet ile seyir halinde olan 13 yaşındaki K.Y, yolun karşısına geçen A.Ş'ye çarptı. Çarpmanın şiddetiyle hem sürücü hem yaya yola savruldu. Korkan çocuk olay yerinden hızla uzaklaştı. Yaralı kadın için olay yerine 112 ekipleri çağrıldı. Sağlık ekipleri yaralı kadına olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı. Olay yerinden kaçan çocuğun babası ise bölgeye gelerek oğlunun korktuğunu eve geldiğini söyledi. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Aydın'da Elektrikli Motosiklet Kullanan 13 Yaşındaki Çocuk Yayaya Çarptı - Son Dakika

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