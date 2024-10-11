Aydın'da Hırsızlık: 70 Bin TL'lik Ziynet Çalındı - Son Dakika
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Aydın'da Hırsızlık: 70 Bin TL'lik Ziynet Çalındı

Aydın\'da Hırsızlık: 70 Bin TL\'lik Ziynet Çalındı

Nazilli'de 70 bin TL'lik ziynet eşyası çalan 2 kadın, polis tarafından yakalanarak tutuklandı.

11.10.2024 21:28
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Aydın'ın Nazilli ilçesinde girdikleri bir evden 70 bin TL'lik ziynet eşyası çalan 2 kadın polis ekiplerinin yaptıkları çalışmalar sonucunda yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, 5 Ekim Cumartesi günü Yeşil Mahalle Alpaslan Türkeş Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bulvar üzerindeki bir apartman dairesinden 70 bin TL değerinde ziynet eşyası çalındı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin yaptıkları detaylı çalışmalar sonucunda hırsızlık şüphelilerinin M.B. ve G.B. isimli kadınlar olduğunu tespit etti. Şüphelilerin adreslerini belirleyen polis ekipleri yaptıkları operasyonlarla şüphelileri kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Aydın'da Hırsızlık: 70 Bin TL'lik Ziynet Çalındı - Son Dakika

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