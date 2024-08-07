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Aydın'da jandarma ekipleri sahte ve kaçak alkol uygulaması kapsamında 391 iş yerinde kontrol gerçekleştirdi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde " Türkiye Sahte/Kaçak Alkol Uygulaması" kapsamında 70 ekip ve 212 personelin katılımı ile çalışma gerçekleştirildi. Yapılan çalışmada 391 iş yeri (Nargile kafe/İçkili Yer/Büfe/Bakkal/kahvene) kontrol edildi. 3 bin 242 şahsın sorgusu yapılırken 3 şahsa 17 bin 088 TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca Çine ilçesinde Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu (TAPDK) belgesi olmaksızın açık alanda alkollü içki sattığı ve servis ettiği tespit edilerek işletmede satışa hazır halde bulunan; 490 adet çeşitli şişe ve miktarlarda kaçak içki ele geçirildi. - AYDIN