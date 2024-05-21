Aydın\'da jandarma ekipleri traktör sürücülerini bilgilendirdi

3.Sayfa

Aydın'da jandarma ekipleri traktör sürücülerini traktör devrilmesi ve iş kazalarına yönelik bilgilendirdi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması tarafından traktör sürücülerine yönelik "ROPS ve reflektör" eğitimleri aralıksız devam ediyor. Bu çerçevede Mayıs ayında da eğitimlerine devam eden ekipler Bozdoğan, Efeler, Karpuzlu, Koçarlı, Köşk ilçelerinde seyir halinde olan ve köy kahvehanelerinde traktör sürücülerine yönelik bilgilendirme çalışması gerçekleştirdi. Sürücülere trafik ve iş kazalarında devrilmeleri ve devrilmelerinin neden olduğu yaralanmalardan korumayı amaçlayan ROPS (Rollover Protection System) sistemi, traktörlerin gece gündüz görünürlüğünü arttıran reflektör, sarı flaşör lamba ve tarım aletlerinin güvenli kullanımında dikkat edilmesi gereken konularında sürücülere bilgilendirme yapıldı. - AYDIN