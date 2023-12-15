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Aydın'da klonlanmış cep telefonları ele geçirildi - Son Dakika
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Aydın'da klonlanmış cep telefonları ele geçirildi

Aydın'ın Efeler ilçesinde polis ekipleri bir işyerinde yapılan çalışma sonucunda 5 adet IMEI numarası klonlanmış cep telefonu ele geçirdi. Şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Aydın\'da klonlanmış cep telefonları ele geçirildi
15.12.2023 - 22:02,
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Aydın'ın Efeler ilçesinde polis ekipleri yapılan çalışma sonucunda bir işyerinde 5 adet IMEI numarası klonlanmış cep telefonu ele geçirdi.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince cep telefonu kaçakçılığı ve IMEI klonlama suçlarına yönelik yapılan çalışmalar aralıksız devam ediyor. Edinilen bilgiye göre ekipler, Efeler ilçesindeki bir işyerinde kaçak ve klonlanmış cep telefonu bulundurulduğu bilgisine ulaştı. Yapılan incelemenin ardından harekete geçen ekipler, işyerinde yaptığı aramada 5 adet IMEI numarası klonlanmış cep telefonu ele geçirdi. Konu ile ilgili M.A. isimli şahıs gözaltına alınırken, yasal işlem başlatıldı. - AYDIN

Kaynak: İHA
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Aydın İl Emniyet Müdürlüğü, Efeler, Aydın, Son Dakika

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