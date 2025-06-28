Aydın\'da Orman Yangını Söndürme Çalışmaları Devam Ediyor

Aydın'ın Efeler ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Edinilen bilgiye göre, Horozköy Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın ihbarının ardından bölgeye Aydın Büyükşehir Belediyesi ve Muğla Orman Bölge Müdürlüğü yangın söndürme ekipleri sevk edildi. Yangına havadan ve karadan ekiplerin müdahalesi başladı. - AYDIN