Aydın'da Polis Ekipleri 12 Bin 498 Şahıs ve 2 Bin 26 Araç Sorguladı - Son Dakika
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Aydın'da Polis Ekipleri 12 Bin 498 Şahıs ve 2 Bin 26 Araç Sorguladı

Aydın'da polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda 27 Mayıs-2 Haziran tarihleri arasında 12 bin 498 şahıs ve 2 bin 26 araç sorgulandı. Bu süreçte 42 aranan şahıs da yakalandı. Efeler İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, suç ve suçlularla mücadele kapsamında drone destekli çalışmalar yaparken, vatandaşların yoğun olduğu bölgelerde de uygulamalar gerçekleştirdi. Ayrıca, yapılan uygulamalarda bir av tüfeği, iki kurusıkı tabanca ve bir gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

05.06.2024 15:17
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Aydın'da polis ekipleri tarafından 27 Mayıs-2 Haziran tarihleri arasında yapılan çalışmalar çerçevesinde 12 bin 498 şahıs ve 2 bin 26 araç sorgulanırken, 42 aranan şahıs da yakalandı.

Efeler İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği emrinde bulunan resmi ekipleri ile ŞOK, Yol ŞOK ve Mobil Park Uygulama ekipleri, il sınırları içerisinde suç ve suçlularla mücadelelerini arttırdı. Aydın'da suç ve suçluların yoğunlukla bulunduğu bölgelerde, drone destekli çalışmalar yapılırken, vatandaşların yoğun olarak bulunduğu tren garı, otogar, AVM'ler, halkın alış-veriş yaptığı çarşı ve pazarlar, okul çevreleri, şehir giriş ve çıkışlarında yapılan uygulamalar ile Mobil PTS sistemiyle kontroller artarak devam ediyor. Edinilen bilgiye göre, polis ekipleri tarafından 27 Mayıs-2 Haziran 2024 tarihleri arasında yapılan çalışmalar ve uygulamalarda; 12 bin 498 şahıs ve 2 bin 26 araç sorgulaırken, 42 aranan şahıs da yakalandı. Ekiplerce 530 olaya müdahale edilirken, yapılan uygulamalarda; 1 adet av tüfeği ve bu tüfeğe ait 2 adet kartuş, 2 adet kurusıkı tabanca, 1 şahıstan 1 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

2024 yılı Mayıs ayı içerisinde yapılan çalışmalar ve uygulamalar neticesinde de; 61 bin 146 şahıs ve 27 bin 441 araç sorgulanırken, 140 aranan şahıs ve 3 araç yakalandı. 2 bin 285 olaya müdahale eden ekipler tarafından yapılan uygulamalarda; 2 adet ruhsatsız tabanca ve tabancalara ait 56 adet fişek, 5 adet kurusıkı tabanca ve tabancalara ait 10 adet fişek, 8 şahıstan toplam 24,5 gram uyuşturucu madde, 3 şahıstan toplam 209 adet uyarıcı madde ele geçirildi. Öte yandan Mobil PTS Sistemiyle 16 bin 629 aracın sorgusunun yapıldığı belirtildi. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Aydın'da Polis Ekipleri 12 Bin 498 Şahıs ve 2 Bin 26 Araç Sorguladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Aydın'da Polis Ekipleri 12 Bin 498 Şahıs ve 2 Bin 26 Araç Sorguladı - Son Dakika
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