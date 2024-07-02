Aydın'da Polis Ekipleri 91 Aranan Şahsı Yakaladı - Son Dakika
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Aydın'da Polis Ekipleri 91 Aranan Şahsı Yakaladı

Aydın\'da Polis Ekipleri 91 Aranan Şahsı Yakaladı

Aydın il genelinde polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, 52 bin 575 şahıs sorgulanırken, 91 aranan şahıs yakalandı. Aydın'da suç ve suçluların yoğun olduğu bölgelerde drone destekli çalışmalar yapılarak, vatandaşların yoğun olarak bulunduğu yerlerde ve şehir giriş çıkışlarında kontroller artarak devam ediyor. Yapılan uygulamalarda, 2 adet ruhsatsız tabanca, 4 adet kurusıkı tabanca, 1 adet av tüfeği, 409 gram uyuşturucu madde ve 5 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

02.07.2024 15:53
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Aydın il genelinde polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, 52 bin 575 şahıs sorgulanırken, 91 aranan şahıs yakalandı.

Efeler İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği emrinde bulunan resmi ekipler ile ŞOK, Yol ŞOK ve Mobil Park Uygulama ekipleri, Aydın sınırları içerisinde suç ve suçlularla mücadelelerini artırarak sürdürüyor. Aydın'da suç ve suçluların yoğunlukla bulunduğu bölgelerde özellikle drone destekli çalışmalar yapılıyor. Vatandaşların yoğun olarak bulunduğu Tren Garı, Otogar, AVM'ler, halkın alış-veriş yapmakta olduğu yerler, okul çevrelerinde, şehir giriş ve çıkışlarında yapılan uygulamalar ile Mobil PTS sistemiyle kontroller artarak devam ediyor. 2024 yılı Haziran ayı içerisinde yapılan çalışmalar ve uygulamalar neticesinde, 52 bin 575 şahıs sorgulanırken, 91 aranan şahıs yakalandı. 11 bin 553 araç sorgulanırken, 4 araç ele geçirildi. Ekipler tarafından 2 bin 305 olaya müdahale edildi. Yapılan uygulamalarda, 2 adet ruhsatsız tabanca ve bu tabancalara ait 14 adet fişek, 4 adet kurusıkı tabanca, 1 adet av tüfeği, 11 şahıstan toplam 409 gram uyuşturucu madde, 2 şahıstan toplam 5 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Mobil PTS sistemiyle 3 bin 628 araç sorgulandı. - AYDIN

Kaynak: İHA

Aydın, Güvenlik, Suç, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Aydın'da Polis Ekipleri 91 Aranan Şahsı Yakaladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Aydın'da Polis Ekipleri 91 Aranan Şahsı Yakaladı - Son Dakika
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