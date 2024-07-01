Aydın\'da Son 24 Saatte 95 Yangına Müdahale Edildi

3.Sayfa

Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, yaz aylarının gelmesiyle birlikte artan yangınlara karşı büyük bir özveriyle mücadele ediyor. Son 24 saatte her 15 dakikada bir yangının çıktığı Aydın'da itfaiye ekipleri 24 saat içerisinde 92 arazi, 2 ev ve 1 fabrika yangını olmak üzere toplam 95 yangına müdahale etti.

Yangınların hızlı ve etkin bir şekilde kontrol altına alınmasında büyük bir rol oynayan Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı personeli, gece gündüz demeden çalışarak halkın can ve mal güvenliğini sağlamaya çalışıyor. Önceki gün İzmir'de başlayıp Aydın'ın Kuşadası ilçesine kadar ilerleyen yangında da görev alan itfaiye ekipleri, zorlu şartlara rağmen yangını söndürme çalışmalarını büyük bir kararlılıkla sürdürerek zorlu bir sınavı daha geride bıraktı.

Başkan Çerçioğlu'ndan itfaiye ekiplerine teşekkür

Yangınların söndürülmesinde büyük emek sarf eden itfaiye personeline teşekkür eden Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, "İtfaiye ekiplerimiz, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini sağlamak için büyük bir fedakarlıkla çalışıyorlar. Emeği geçen tüm personelimize teşekkür ediyorum" dedi.

Başkan Çerçioğlu yangınların önlenmesi ve can kaybının yaşanmaması için vatandaşların dikkatli olmaları ve yangın güvenliği konusunda bilinçli davranmaları gerektiğini belirtti. Aydın Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman vatandaşların yanında olduklarını belirten Çerçioğlu, itfaiye ekiplerinin zorlu bir sezon yaşadıklarını da kaydetti. - AYDIN