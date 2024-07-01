Aydın'da Son 24 Saatte 95 Yangına Müdahale Edildi - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Aydın'da Son 24 Saatte 95 Yangına Müdahale Edildi

Aydın\'da Son 24 Saatte 95 Yangına Müdahale Edildi

Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, yaz aylarının gelmesiyle birlikte artan yangınlara karşı büyük bir özveriyle mücadele ediyor. Son 24 saatte her 15 dakikada bir yangının çıktığı Aydın'da itfaiye ekipleri 24 saat içerisinde 92 arazi, 2 ev ve 1 fabrika yangını olmak üzere toplam 95 yangına müdahale etti.

01.07.2024 12:54  Güncelleme: 12:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, yaz aylarının gelmesiyle birlikte artan yangınlara karşı büyük bir özveriyle mücadele ediyor. Son 24 saatte her 15 dakikada bir yangının çıktığı Aydın'da itfaiye ekipleri 24 saat içerisinde 92 arazi, 2 ev ve 1 fabrika yangını olmak üzere toplam 95 yangına müdahale etti.

Yangınların hızlı ve etkin bir şekilde kontrol altına alınmasında büyük bir rol oynayan Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı personeli, gece gündüz demeden çalışarak halkın can ve mal güvenliğini sağlamaya çalışıyor. Önceki gün İzmir'de başlayıp Aydın'ın Kuşadası ilçesine kadar ilerleyen yangında da görev alan itfaiye ekipleri, zorlu şartlara rağmen yangını söndürme çalışmalarını büyük bir kararlılıkla sürdürerek zorlu bir sınavı daha geride bıraktı.

Başkan Çerçioğlu'ndan itfaiye ekiplerine teşekkür

Yangınların söndürülmesinde büyük emek sarf eden itfaiye personeline teşekkür eden Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, "İtfaiye ekiplerimiz, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini sağlamak için büyük bir fedakarlıkla çalışıyorlar. Emeği geçen tüm personelimize teşekkür ediyorum" dedi.

Başkan Çerçioğlu yangınların önlenmesi ve can kaybının yaşanmaması için vatandaşların dikkatli olmaları ve yangın güvenliği konusunda bilinçli davranmaları gerektiğini belirtti. Aydın Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman vatandaşların yanında olduklarını belirten Çerçioğlu, itfaiye ekiplerinin zorlu bir sezon yaşadıklarını da kaydetti. - AYDIN

Kaynak: İHA

Aydın Büyükşehir Belediyesi, İtfaiye, Aydın, Acil Durum, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Aydın'da Son 24 Saatte 95 Yangına Müdahale Edildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


21:08 İletişim Başkanı Altun: Provokasyonlarla ülkemizin huzurunu bozma çabaları amacına ulaşamayacak İletişim Başkanı Altun: Provokasyonlarla ülkemizin huzurunu bozma çabaları amacına ulaşamayacak
20:00 Hepsinin gözü dönmüş Suriyeli provokatörler, “Hastayım“ diye yalvaran Türk’e bile acımadı Hepsinin gözü dönmüş! Suriyeli provokatörler, "Hastayım" diye yalvaran Türk'e bile acımadı
18:34 Önce Kayseri, ardından Suriye Peki süreci nasıl okumalı, tüm bu olan bitenler tesadüf mü Önce Kayseri, ardından Suriye! Peki süreci nasıl okumalı, tüm bu olan bitenler tesadüf mü?
17:33 Suriye’de tehlikeli provokasyon Türk ordusunun kullandığı binaya girmeye çalışanlar, ateş açılarak uzaklaştırıldı Suriye'de tehlikeli provokasyon! Türk ordusunun kullandığı binaya girmeye çalışanlar, ateş açılarak uzaklaştırıldı
16:34 Daltonlar çetesinin milyonlarca lira haraç istediği iş yeri yeniden kurşunlandı Daltonlar çetesinin milyonlarca lira haraç istediği iş yeri yeniden kurşunlandı
20:37 İmzaların atılması an meselesi Milli futbolcudan rekor transfer İmzaların atılması an meselesi! Milli futbolcudan rekor transfer
19:04 Michy Batshuayi resmen Galatasaray’da İşte maliyeti Michy Batshuayi resmen Galatasaray'da! İşte maliyeti
17:57 BBP’den Ümit Özdağ’a yanıt: LGBT destekçisi partinin neo-faşist lideri bizim milliyetçiliğimizi anlayamaz BBP'den Ümit Özdağ'a yanıt: LGBT destekçisi partinin neo-faşist lideri bizim milliyetçiliğimizi anlayamaz
17:51 Kasaya girecek para öyle böyle değil Fenerbahçe’ye dev sponsor Kasaya girecek para öyle böyle değil! Fenerbahçe'ye dev sponsor
17:37 Sinan Ateş davası yarın devam edecek Tolgahan Demirbaş, tüm suçlamaları böyle reddetti: Vicdanım rahat Sinan Ateş davası yarın devam edecek! Tolgahan Demirbaş, tüm suçlamaları böyle reddetti: Vicdanım rahat
17:04 Yeni takımı belli gibi Yıldız futbolcu Beşiktaş’a veda etti Yeni takımı belli gibi! Yıldız futbolcu Beşiktaş'a veda etti
16:28 101 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası Gar Katliamı davasında mahkemeden sanıklara ceza yağdı 101 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası! Gar Katliamı davasında mahkemeden sanıklara ceza yağdı
15:47 Benzine, motorine ve sigaraya ÖTV zammı geliyor Benzine, motorine ve sigaraya ÖTV zammı geliyor
15:31 Belediyenin yaptığı paylaşım ortalığı karıştırdı: Bu yıl da yağladık, bekliyoruz Belediyenin yaptığı paylaşım ortalığı karıştırdı: Bu yıl da yağladık, bekliyoruz
15:12 Kayseri’de 5 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi Kayseri'de 5 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.07.2024 21:24:05. #1.12#
SON DAKİKA: Aydın'da Son 24 Saatte 95 Yangına Müdahale Edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement