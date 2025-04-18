Aydın\'da TIR Kazası: 1 Yaralı

Aydın'ın Efeler ilçesinde bir tırın öndeki başka bir tıra arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Aydın- Denizli Otoyolu gişeleri yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenle U.G. idaresindeki 33 AIH 751 plakalı tır önünde ilerleyen S.U. yönetimindeki 35 RMZ 22 plakalı başka bir tıra arkadan çarptı. Çarpışmanın etkisi ile arkadaki tır şoförü U.G. araç kabini içerisinde sıkışarak yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye acil sağlık, polis, jandarma, itfaiye, UMKE ve AFAD ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ve AFAD ekipleri yaralı sürücü U.G.'yi sıkıştığı yerden çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri tarafından da ilk müdahalesi yapılan tır sürücüsü ambulansla hastaneye kaldırdı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN