Aydın'da Trafik Denetimlerinde 50 Bin 694 Araç Kontrol Edildi

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Aydın İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri Mayıs ayında gerçekleştirdikleri trafik denetimlerinde 50 bin 694 aracı kontrol ederek, 3 bin 59 sürücüye cezai işlem uyguladı.

Aydın'da jandarma ekipleri vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından 1-31 Mayıs 2024 tarihleri arasında trafik denetimleri gerçekleştirildi. 50 bin 694 araç kontrol edildiği denetimlerde 3 bin 59 sürücüye ceza işlemi uygulanırken, 453 araç trafikten men edilerek 128 sürücünün ehliyetine el konulu. Öte yandan 449 okul servis aracı ve 65 ticari taksi de denetlenirken, 4 araca idari para cezası uygulandı. - AYDIN