Aydın\'da Trafik Denetimleri Devam Ediyor

Aydın'ın Efeler ilçesinde araçlara yönelik gerçekleştirilen denetimlerde, sürücüler hem denetlendi hem de emniyet kemerinin önemini anlatıldı.

Aydın Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, trafik bilincinin oluşturulması adına gerçekleştirdiği bilgilendirme ve denetleme faaliyetlerine aralıksız devam ediyor. Bu çerçevede harekete geçen ekipler Efeler'de bulunan Atatürk Kent Meydanı'nda denetim gerçekleştirdi. Yapılan denetimlerde, yaya önceliği, seyir halinde cep telefonu kullanımı, emniyet kemeri takmama ve kırmızı ışıkta geçme konularına ağırlık verilirken, araçlarda eksik evrak kontrolleri de yapıldı. Emniyet kemeri kullanımının ağırlık verildiği denetimlerde trafik ekipleri ayrıca sürücüleri emniyet kemeri kullanımının önemini vurguladı.

Denetimlerde emniyet kemeri takmayan, seyir halinde telefonla konuşan, kırmızı ışık ihlali yapan, kasksız motosiklet kullanan sürücüler de tespit edilirken kurallara uymayan sürücüler hakkında işlem yapıldı. - AYDIN